Pornografia nas Redes Sociais: um risco para crianças e adolescentes

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Em um mundo cada vez mais conectado, as redes sociais se tornaram uma extensão da vida cotidiana, oferecendo entretenimento, informação e interação social. No entanto, esse ambiente digital também abriga uma proliferação de conteúdo pornográfico e NSFW (Not Safe For Work, ou "não seguro para o trabalho"), que representa um perigo significativo para crianças e adolescentes.

De acordo com pesquisas recentes, como a da organização norte-americana Common Sense Media, cerca de 73% dos adolescentes entre 13 e 17 anos já acessaram pornografia online, com mais da metade (54%) tendo o primeiro contato antes dos 13 anos. Muitas dessas exposições ocorrem inadvertidamente em plataformas sociais, onde o conteúdo adulto se mistura a posts inofensivos. Diante desse quadro alarmante, é essencial discutir os riscos e as medidas que os pais podem adotar para proteger seus filhos.

A exposição precoce à pornografia pode ter consequências profundas no bem-estar emocional, psicológico e comportamental de crianças e jovens. Estudos indicam que, aos 9 anos, 10% das crianças já viram conteúdo pornográfico, e essa taxa sobe para 27% aos 11 anos.







Consulta a IA

Pedimos ao Grok, plataforma de IA do X (antigo Twitter) para fazer uma varredura na redes social de Elon Musk e contar o número de páginas de conteúdo adulto (18+, proibidas para crianças). As respostas da Inteligência Artificial foram as seguintes:

“Em 2022, antes da aquisição por Elon Musk, estimava-se que 13% de todos os posts no X eram de conteúdo adulto (incluindo nudez, pornografia e material explícito). Sob Musk, o X adotou políticas mais permissivas para conteúdo consensual adulto, desde que rotulado corretamente, o que pode ter aumentado essa prevalência, mas não há dados atualizados para 2025 confirmando um percentual exato”.







“O X recebe cerca de 500 milhões de posts por dia em 2025. Aplicando a estimativa de 13% de 2022 (como referência mais recente disponível), isso equivaleria a aproximadamente 65 milhões de posts de conteúdo adulto por dia. Note que isso é uma estimativa conservadora, pois relatos indicam que o conteúdo NSFW cresceu desde então, com o X sendo descrito como uma das maiores plataformas para pornografia”.

“Quanto a perfis ou contas dedicadas a conteúdo adulto: Não há estatísticas oficiais. O X permite comunidades e perfis NSFW, com milhões de usuários possivelmente envolvidos (considerando que 41% dos adolescentes de 16-18 anos no Reino Unido relataram ver pornografia no X, mais do que em sites dedicados). Em 2025, medidas de verificação de idade foram implementadas em regiões como o Reino Unido para restringir acesso a menores, mas o conteúdo permanece amplo para adultos verificados”







Escala de riscos

Plataformas sociais como X (antigo Twitter), Reddit e Telegram facilitam o acesso a imagens sexuais explícitas, muitas vezes sem barreiras eficazes para menores. Essa exposição não intencional pode levar a problemas como diminuição da autoestima (especialmente em meninas), aumento de comportamentos sexuais agressivos e até vício em conteúdo adulto.

No Reino Unido, por exemplo, dados do Ofcom revelam que crianças de apenas 8 anos acessam pornografia online, com 16% dos adolescentes relatando contato com material violento ou abusivo. Globalmente, mais de 80% dos crimes sexuais contra crianças começam em redes sociais, destacando como predadores usam essas plataformas para explorar vulnerabilidades. No Brasil e em outros países em desenvolvimento, o problema é agravado pela falta de regulamentação rigorosa, tornando urgente a conscientização parental.

Redes Sociais mais permissivas







Nem todas as redes sociais tratam o conteúdo adulto da mesma forma. Algumas adotam políticas mais relaxadas, permitindo a postagem de material explícito desde que rotulado, enquanto outras proíbem estritamente. Baseado em análises de 2025, aqui vai uma ordem de risco aproximada das plataformas mais permissivas para conteúdo NSFW, considerando fatores como moderação, comunidades dedicadas e facilidade de acesso sem verificação de idade.

1. X (antigo Twitter): A mais permissiva entre as rede sociais populares, permite conteúdo adulto consensual se marcado como sensível. Estima-se que milhões de perfis promovam pornografia, com alto tráfego de posts NSFW diários. É um hub para criadores independentes direcionam para sites como OnlyFans.







2. Reddit: Possui milhares de subreddits dedicados a NSFW, como r/NSFW e r/GoneWild, com comunidades ativas e conteúdo explícito. A moderação é comunitária, o que facilita a proliferação, mas há opções para ocultar.







3. Telegram e Discord: Essas plataformas de mensagens permitem canais e servidores privados com pouca moderação centralizada. Grupos NSFW são comuns, incluindo pornografia explícita, e o acesso é fácil via convites.

4. Tumblr: Permite nudez artística e erótica escrita, mas restringe material explícito visual. Ainda assim, é usada para promoção de conteúdo adulto, com comunidades fechadas.

5. Outras (como Vero, Mastodon e Bluesky): Vero permite NSFW sem a proibição de nudez do Instagram; Mastodon e Bluesky são descentralizados, com servidores que variam em permissividade, mas filtros AI ajudam. Elas são menos populares, mas crescem em nichos adultos.

Plataformas como Instagram, TikTok e Snapchat são menos permissivas, com proibições restritas, mas ainda enfrentam vazamentos de conteúdo sugestivo.

Cuidados que os pais precisam ter:

Proteger os filhos exige uma combinação de tecnologia, diálogo e supervisão. Aqui vão recomendações baseadas em orientações de especialistas:

Ative controles parentais: Use ferramentas integradas em dispositivos, como o Screen Time no iOS ou Android Family Link, para bloquear sites adultos e limitar o tempo de uso. Filtros como Google SafeSearch podem impedir buscas por conteúdo explícito.







Bloqueie conteúdo inapropriado: Instale apps de controle parental como Qustodio ou Net Nanny, que filtram NSFW e monitoram atividades. Defina privacidade máxima em contas sociais e bloqueie sites conhecidos por pornografia.

Converse abertamente: Fale com seus filhos sobre os riscos da pornografia, incentivando-os a relatar exposições acidentais. Estabeleça regras claras, como "sem redes sociais até pagar pelo próprio celular".

Limite o acesso e monitore: Restrinja o uso de apps permissivos e verifique históricos regularmente. Incentive atividades offline, como esportes ou leitura, para reduzir o tempo de tela.

Eduque sobre predadores: Ensine a não compartilhar informações pessoais e a reportar contas suspeitas. Ferramentas como relatórios em plataformas ajudam a remover conteúdo abusivo.

Responsabilidade coletiva

A pornografia nas redes sociais não é apenas um problema individual, mas uma crise global que exige ação de pais, plataformas e governos. Com novas regulamentações, como as do Reino Unido a partir de julho de 2025, que exigem verificação de idade, há esperança de maior proteção. No entanto, a vigilância parental permanece crucial. Ao combinar tecnologia com educação, podemos criar um ambiente digital mais seguro, permitindo que as crianças explorem o mundo online sem riscos desnecessários. Pais, fiquem atentos: a proteção começa em casa.