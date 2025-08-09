Assine
Felca denuncia adultização de crianças e adolescentes; entenda o caso

Youtuber publicou vídeo de quase uma hora mostrando como conteúdos sexualizados de crianças estão disponíveis nas redes sociais

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/08/2025 09:54

Youtuber Felca publicou vídeo de 50 minutos sobre adultização, sexualização e exploração infantil
Youtuber Felca publicou vídeo de 50 minutos sobre adultização, sexualização e exploração infantil crédito: Reprodução / YouTube

O youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicou, na última quarta-feira (6/8), um vídeo de 50 minutos abordando a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes. No conteúdo, ele acusa o influenciador paraibano Hytalo Santos de exploração de menores, usando como caso a influenciadora Kamyla Santos, de 17 anos.

A denúncia viralizou e, dois dias depois, as contas no Instagram de Hytalo e da influenciadora Kamyla Santos, de 17 anos, ficaram fora do ar no Brasil. De acordo com o Ministério Público da Paraíba (MPPB), desde 2024 já existe um inquérito criminal em andamento contra Hytalo por suspeita de exploração de menores, conduzido por promotores de Bayeux e João Pessoa. O órgão afirma que não solicitou a retirada dos perfis da rede social, mas confirmou que as investigações seguem ativas.

Quem é Felca?

Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, é natural de Londrina (PR). No YouTube, onde publica vídeos de humor, críticas e reacts, acumula mais de 4,3 milhões de inscritos; no Instagram, tem 6,5 milhões de seguidores. Ele também ganhou destaque comentando fenômenos da internet, como as lives NPC e as audiências da CPI das Bets.

 

O que Felca denuncia?

No vídeo, Felca aponta vários casos em que meninos e meninas são expostos de forma sexualizada na internet. O caso mais comentado por ele é o de Hytalo Santos. 

Felca diz que o paraibano expõe menores de idade de forma sexualizada e de criar um ambiente com situações inapropriadas para adolescentes, incluindo festas com consumo de bebidas alcoólicas. Entre os exemplos apresentados, o youtuber cita Kamyla Santos, hoje com 17 anos, que começou a aparecer nos conteúdos de Hytalo aos 12 anos. Segundo Felca, a jovem foi “adultizada” ao longo dos anos, com publicações e interações que, para ele, apelam sexualmente a parte do público — que incluiria homens adultos.

“Eu não estou falando de uma ou outra postagem isolada. Estou falando de um padrão de comportamento que acontece há anos, diante de milhões de seguidores, e que envolve crianças e adolescentes”, afirmou no vídeo.

Felca chamou o conjunto das práticas de “circo macabro” e disse que Hytalo teria lucros com publicidade, citando inclusive o jogo de apostas “Tigrinho”. “É dinheiro feito às custas da exposição de menores, e isso não é entretenimento, é exploração”, completou.

No vídeo, Felca conta que, para a produção do conteúdo, seguiu alguns perfis de pessoas citadas na denúncia e foi acusado de “curtir” publicações de menores. Ele negou má conduta, afirmou ter processado mais de 200 pessoas e garantiu que todo o valor obtido em indenizações será doado para instituições de caridade.

Para encerrar os processos, Felca pede que os acusados façam uma doação de R$ 250 às entidades indicadas por ele e publiquem um pedido de desculpas nas redes sociais.

Quem é Hytalo Santos? 

Natural de Cajazeiras (PB), Hytalo tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões no YouTube. Conhecido por criar conteúdos em grupo, reúne jovens e adolescentes em uma casa — a chamada “Turma do Hytalo” —, onde grava dancinhas, brincadeiras e interações que lembram reality shows. Ele chama as meninas de “filhas” e os meninos de “genros”.

A situação de Kamyla Santos

Kamyla tinha cerca de 11 milhões de seguidores no Instagram antes de ter a conta suspensa. Ela foi emancipada aos 16 anos e ganhou ainda mais visibilidade depois de viralizar a notícia de que ela estava grávida do irmão de Hytalo no início de 2025, mas perdeu o bebê.

Ela começou a fazer conteúdos com Hytalo quando tinha 12 anos. Felca afirma que ela é explorada pelo influenciador para gerar engajamento, inclusive com gravações que mostram contato físico sugestivo entre menores de idade.

Repercussão

Na quinta-feira (7), as contas de Hytalo e Kamyla no Instagram ficaram fora do ar no Brasil. Internautas atribuíram a retirada a uma decisão judicial, mas Hytalo afirmou que foi resultado de uma falha técnica e que já acionou advogados para recuperar os perfis. Kamyla não se manifestou.

O Ministério Público da Paraíba informou que investiga Hytalo por exploração de menores desde 2024, em inquérito conduzido por dois promotores, de Bayeux e João Pessoa. Segundo o órgão, a suspensão das contas no Instagram não foi solicitada por eles, mas as apurações seguem em andamento.

A denúncia repercutiu entre políticos. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou apoio a Felca, dizendo que ele “mexeu no vespeiro”. Já a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) agradeceu pela apuração e afirmou que reforçou a denúncia junto à Polícia Federal, cobrando ações contra perfis “predadores” e responsabilização das plataformas.

Nas redes, hashtags sobre o caso dominaram os trending topics. Parte do público comemorou a suspensão das contas como forma de proteger menores, enquanto outros cobraram mais transparência do Instagram sobre os motivos da decisão.

O que diz a lei sobre pedofilia?

A pedofilia em si não é considerada crime, pois se enquadra como um quadro de psicopatologia. Por lei, são considerados crimes ou violências sexuais contra crianças e adolescentes abuso sexual, estupro, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet e pornografia infantil.

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também com vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

Como denunciar?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos

  • Em casos de emergência, ligue 190

