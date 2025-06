Câmara cassa mandato de vereador suspeito de abusar da filha

A Câmara de Três Corações, no Sul de Minas, cassou nesta quarta-feira (4/6) o mandato do vereador Evandro Guimarães (PL), investigado pela Polícia Civil sob suspeita de violência sexual contra sua filha de 14 anos. O político ainda poderá recorrer da decisão.

Dos 13 representantes do legislativo tricordiano, nove votaram a favor da cassação: Du Cara Gorda (PSDB), Gambá (PDT), Elias do Projeto Ypiranga (PRD), Fredy Costa (PRD), Leonardo Farah (PSDB), Leonardo Vilela (PP), Mônica Lemes (Avante), Vinicius Dutra (Rede) e o presidente da Casa, DJ Wesley (Podemos).

Dois parlamentares votaram contra: Lucíola Perita (Avante) e Werbinho (PL). Christian Pereira (PL), suplente de Guimarães, e Ricardo Ferreira (Avante) se abstiveram de votar.

Para a votação, o plenário da Câmara ficou esvaziado, devido ao segredo de Justiça da investigação e à presença de dados envolvendo menores de idade. Durante o processo, a Polícia Civil afirmou que vai sugerir ao Ministério Público o arquivamento da denúncia, por falta de elementos para que o vereador seja indiciado.

A investigação teve início após a mãe da adolescente registrar um boletim de ocorrência contra o político, sob suspeita de que ele teria passado a mão nas partes íntimas da jovem durante o Carnaval em Bom Sucesso.

Nas redes sociais, Guimarães afirmou ser inocente e alegou perseguição política. Ele também declarou que o processo de cassação foi baseado em um documento sigiloso, que teria sido vazado ilegalmente.

“Infelizmente, a esquerda se uniu e está usando a instituição da comissão processante e a nossa casa de leis para me atacar, para me perseguir politicamente”, afirmou o político que acusou o advogado da comissão de receber R$ 30 de fundo eleitoral da campanha do PT nas últimas eleições municipais.