Alça de acesso no trevo do Belvedere é interditada para obras

A alça de acesso da Avenida Luiz Paulo Franco para a MGC-356 e Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido Centro, no bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, será interditada a partir desta terça-feira (22/7) entre 9h e 16h. O trânsito será alterado para obras de alargamento do trevo. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), junto da BHIP e Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), fará a retirada e realocação de postes no local.

Segundo a Prefeitura de BH (PBH), o estreitamento de faixas não deve afetar o acesso para a Avenida Raja Gabáglia, no sentido Centro, mas poderá apresentar retenções. A previsão é que as intervenções sejam concluídas na semana que vem. Faixas de pano e placas foram colocadas para orientar motoristas e pedestres. Agentes da BHTrans, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PMMG) vão monitorar a região.

Obras

Para melhorar a mobilidade urbana da região, será feita a ampliação e instalação de novas faixas de tráfego. Dentre os serviços e obras propostos estão:

Alargamento do viaduto já existente, ampliando a plataforma de cinco para seis faixas de tráfego e reconstrução de barreira New Jersey;



Solução estrutural do alargamento do viaduto existente em uma obra independente com três vãos em vigas pré-moldadas;



Adequação das alças e ramos conectando na nova configuração da pista da Raja Gabaglia;



Implantação de uma nova faixa de tráfego entre o trevo e a praça Marcelo Góes Menicucci, na pista sentido Nova Lima/Belo Horizonte, ampliando a plataforma para três faixas de circulação.

A intervenção busca solucionar problemas antigos de circulação no trevo do BH Shopping, contribuindo para a fluidez do tráfego em uma das regiões mais movimentadas da cidade. Serão investidos aproximadamente R$ 16,1 milhões nesse empreendimento, com recursos próprios do Município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desvios

Os motoristas que vierem do Belvedere com destino à MGC-356/Avenida Nossa Senhora do Carmo, devem realizar o seguinte trajeto: Avenida Luiz Paulo Franco, Avenida Paulo Camilo Pena, Rua Jornalista Djalma Andrade, Avenida Celso Porfírio Machado, acesso à MGC-356, no sentido Centro.