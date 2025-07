Feira da Franquia retorna a BH com cerca de 120 oportunidades de negócios

Um dos principais eventos de franquias no país, a Feira da Franquia, chega à segunda edição em Belo Horizonte, de 15 a 17 de agosto, no BH Shopping. Com o objetivo de aproximar potenciais investidores e empreendedores a grandes marcas, oferecer diferentes modelos de negócios, promover networking e conhecimento, a Feira da Franquia 2025 vai reunir 50 expositores e 120 oportunidades de negócios.

A edição mineira aposta na força do franchising, que não para de crescer e tem no estado um dos seus maiores destaques. A expectativa é de contar com 4,5 mil participantes durante os três dias de evento e superar a marca do ano passado.

Os números comprovam a força do setor. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), somente no primeiro trimestre deste ano, Minas Gerais movimentou R$ 5,6 bilhões em franquias, um aumento de 7,1 % em relação ao mesmo período do ano passado. No país, o setor de franquias registrou um faturamento de R$ 65,9 bilhões no trimestre.

"O potencial do franchising brasileiro é enorme e só se fortalece nos últimos anos. O modelo de franquias é um dos mais seguros para se empreender no Brasil porque é um negócio já consolidado, com um risco de quebra sete vezes menor do que um empreendimento iniciado do zero. É por isso que cada vez mais o empreendedor tem buscado a franquia. É um modelo de negócio que oferece segurança", comenta Arvid Auras, idealizador da Feira da Franquia.

Oportunidade no mercado mineiro

Arvid Auras destaca a importância do evento e a vitalidade do mercado mineiro. "Estamos entusiasmados por voltar a Belo Horizonte. Minas Gerais tem um mercado de franchising muito forte, com amplo crescimento, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A Feira vai trazer grandes marcas ávidas por investir na região, algumas, inclusive, estão chegando pela primeira vez no estado. E o mais importante, é um mercado que tem oportunidades que cabem em todos os bolsos. Temos franquias para todos os perfis, que vão de R$ 20 mil a R$ 3,5 milhões", detalha.

Além da oportunidade de conectar com os gestores de marcas conhecidas, a Feira da Franquia oferecerá um ciclo de 15 palestras, cinco por dia, com conteúdo diverso e especialistas em franchising. "Os temas abordarão desde vendas e gestão de franquias até marketing e estratégias de expansão de rede. Será uma oportunidade de conversar pessoalmente com os gestores de expansão das marcas presentes e um ambiente propício para gerar networking", detalha Arvid.

O evento contará com franquias mineiras e de todo o país interessadas na expansão do mercado mineiro. Entre as empresas presentes na Feira da Franquia, estão marcas renomadas como Cacau Show, Chiquinho Sorvetes, Não mais Pelo, Spoleto, China in Box, Seu Granel, Embracon, Academia Gaviões, Multicoisas, Remax, Apolar, TransObra.

Perfis

Segundo Arvid, a Feira da Franquia atrai um público empreendedor diverso, cada um com seus objetivos e expectativas ao visitar o evento. Dentre os participantes, destacam-se três perfis principais. Os empreendedores são aqueles que buscam uma oportunidade segura para iniciar seu próprio negócio. Muitos estão em busca de uma transição de carreira, querendo sair do regime CLT ou possuem algum capital disponível e anseiam por investir em algo próprio.

"Outro grupo de participantes é o dos investidores. Esses já possuem experiência no mundo dos negócios e visitam a feira em busca de novas opções para diversificar e expandir seus portfólios. Já os interessados são os que possuem um negócio estabelecido e desejam aprofundar seus conhecimentos no universo do franchising. Esse público busca sondar o mercado e reavaliar seus próprios negócios", explica Arvid.

Para participar da Feira da Franquia é necessário comprar ingresso na plataforma do Sympla. O valor do primeiro lote é de R$ 67 e funciona como um passaporte, o que garante acesso aos três dias do evento.

Feira da Franquia

Dia: 15 a 17 de agosto

Local: BH Shopping, piso Ouro Preto

Valor: 1º lote - R$ 67 (passaporte para os três dias de evento)

Ingressos: Sympla

Website: https://www.instagram.com/feiradafranquia/