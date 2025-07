Obra no Belvedere altera trânsito a partir desta terça-feira (15); confira

A obra na MGC-356, abaixo do viaduto do trevo do BH Shopping, no bairro Belvedere, região Centro-Sul da capital mineira, começou nesta terça-feira (15/07). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), haverá estreitamento da faixa de trânsito em ambos os sentidos, nas pistas marginais que dão acesso às alças do elevado. A intervenção está programada para ocorrer fora do horário de pico, das 9h às 16h.

A conclusão da ampliação está prevista para novembro. Durante a obra, as pistas centrais da MGC-356 que levam diretamente à Avenida Nossa Senhora do Carmo e ao sentido Rio de Janeiro, permanecerão liberadas. Para orientar os motoristas e pedestres, faixas e placas de sinalização foram instaladas nas imediações. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito — que reúne BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar — estarão de prontidão para monitorar a região.

Maior fluidez

As intervenções fazem parte de um plano mais amplo para reestruturar a mobilidade na região, onde o viaduto do Belvedere cruza a MGC-356 e conecta importantes corredores de tráfego, como a Avenida Raja Gabaglia e a BR-040. Trata-se de um ponto-chave para o trânsito entre Belo Horizonte e Nova Lima e também para quem circula entre bairros como Belvedere, Santa Lúcia e São Bento.

A principal frente da obra é o alargamento do viaduto já existente, que passará de cinco para seis faixas de circulação. O objetivo é aumentar a capacidade da via e dar mais fluidez aos acessos que hoje ficam frequentemente congestionados, com filas que, em alguns dias, se estendem por quilômetros.

A ampliação, conforme a PBH, envolve a construção de uma nova estrutura paralela à atual, com três vãos apoiados em vigas pré-moldadas. Serão dois trechos extremos, de 9,25 metros, e um vão central, de 35,4 metros.

Além do viaduto, as obras contemplam a adequação das alças e ramos de acesso que fazem a ligação com a Avenida Raja Gabaglia. Também será implantada uma nova faixa de tráfego entre o trevo e a Praça Marcelo Góes Menicucci, no sentido Nova Lima/Belo Horizonte, ampliando a plataforma para três faixas de rolamento.

Concluída essa etapa da obra, prevista para novembro, a expectativa é que os trabalhos avancem para a fase de finalização da estrutura ampliada e das novas conexões viárias. Não há, até o momento, previsão de bloqueio total das pistas durante o período, mas etapas futuras poderão exigir novas alterações no tráfego.

Estudos feitos para a aprovação dos projetos apontam que o fluxo dos carros vai diminuir em até 20% ao fim das obras. A obra, anunciada no ano passado, vai custar cerca de R$ 200 milhões.