Cerca de 14 mil pares de calçados falsificados são apreendidos em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã dessa quarta-feira (13/8), um caminhão carregado com aproximadamente 14 mil pares de calçados falsificados, na altura do quilômetro 311 da BR-251, em Salinas (MG), no Norte do estado.

Durante a fiscalização, os policiais abordaram um caminhão conduzido por um homem de 45 anos, natural de Umuarama (PR). No interior do baú foram encontrados inúmeros volumes contendo calçados que reproduziam marcas reconhecidas internacionalmente, como Nike, Adidas, Vans, Olympikus e Puma.

O motorista declarou que a carga foi recebida em Nova Serrana (MG) e teria como destino as cidades de Teresina (PI), São Luís (MA) e Belém (PA). Segundo ele, o transporte era contratado por frete e o veículo utilizado foi locado para a viagem.

O caminhão, o condutor e a carga foram encaminhados à Polícia Judiciária para os procedimentos legais. A quantidade total de itens ainda está sendo contabilizada pela PRF.

