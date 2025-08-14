Elevador cai e três trabalhadores ficam feridos em Uberlândia
Apesar do risco, nenhum dos trabalhadores chegou a perder consciência, mas tiveram ferimentos que demandaram cuidados em unidades de saúde da cidade
compartilheSiga no
Três pessoas ficaram feridas em uma queda de elevador numa empresa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (14/8). As vítimas têm 37, 39 e 52 anos. Eles trabalhavam no momento em que o elevador caiu.
A empresa, especializada em maquetes, fica no Bairro Carajás, na Zona Sul da cidade. Estima-se, que a altura da queda tenha sido entre 5 e 6 metros. O equivalente a dois andares.
Apesar do risco trazido pela queda, nenhum dos trabalhadores chegou a perder a consciência. No entanto, eles tiveram ferimentos que demandaram cuidados em unidades de saúde.
Leia Mais
O homem mais velho teve o tornozelo quebrado, além de apresentar dores e escoriações pelo corpo. Ele foi levado para uma Unidade de Atendimento Integrado.
A vítima de 39 anos quebrou uma das pernas e também se queixava de dor. Ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Já o trabalhador mais jovem teve escoriações e uma contusão no braço esquerdo, sendo também encaminhamento para o Hospital de Clínicas. Ainda não se sabe as causas do acidente, que serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Ministério do Trabalho.