Elevador cai e três trabalhadores ficam feridos em Uberlândia

Três pessoas ficaram feridas em uma queda de elevador numa empresa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (14/8). As vítimas têm 37, 39 e 52 anos. Eles trabalhavam no momento em que o elevador caiu.

A empresa, especializada em maquetes, fica no Bairro Carajás, na Zona Sul da cidade. Estima-se, que a altura da queda tenha sido entre 5 e 6 metros. O equivalente a dois andares.



Apesar do risco trazido pela queda, nenhum dos trabalhadores chegou a perder a consciência. No entanto, eles tiveram ferimentos que demandaram cuidados em unidades de saúde.

O homem mais velho teve o tornozelo quebrado, além de apresentar dores e escoriações pelo corpo. Ele foi levado para uma Unidade de Atendimento Integrado.

A vítima de 39 anos quebrou uma das pernas e também se queixava de dor. Ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Já o trabalhador mais jovem teve escoriações e uma contusão no braço esquerdo, sendo também encaminhamento para o Hospital de Clínicas. Ainda não se sabe as causas do acidente, que serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Ministério do Trabalho.