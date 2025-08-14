Assine
SUSTO

Elevador cai e três trabalhadores ficam feridos em Uberlândia

Apesar do risco, nenhum dos trabalhadores chegou a perder consciência, mas tiveram ferimentos que demandaram cuidados em unidades de saúde da cidade

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
14/08/2025 18:23

Elevador cai e 3 trabalhadores ficam feridos em Uberlândia
Elevador cai e três trabalhadores ficaram feridos, sendo que um deles chegou a ficar inconsciente crédito: Reprodução/Google Street View

Três pessoas ficaram feridas em uma queda de elevador numa empresa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (14/8). As vítimas têm 37, 39 e 52 anos. Eles trabalhavam no momento em que o elevador caiu.

A empresa, especializada em maquetes, fica no Bairro Carajás, na Zona Sul da cidade. Estima-se, que a altura da queda tenha sido entre 5 e 6 metros. O equivalente a dois andares.


Apesar do risco trazido pela queda, nenhum dos trabalhadores chegou a perder a consciência. No entanto, eles tiveram ferimentos que demandaram cuidados em unidades de saúde.

O homem mais velho teve o tornozelo quebrado, além de apresentar dores e escoriações pelo corpo. Ele foi levado para uma Unidade de Atendimento Integrado.

A vítima de 39 anos quebrou uma das pernas e também se queixava de dor. Ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Já o trabalhador mais jovem teve escoriações e uma contusão no braço esquerdo, sendo também encaminhamento para o Hospital de Clínicas. Ainda não se sabe as causas do acidente, que serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Ministério do Trabalho.

