BH: fumaça saindo de elevador do prédio do TJMG mobiliza bombeiros

Uma denúncia de que uma pessoa ficou presa em um elevador de um prédio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no Centro de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta segunda-feira (23/6).

De acordo com o solicitante, a pane teria acontecido na Rua Goiás, número 229, por volta das 13h30. Na chamada de socorro, uma pessoa teria afirmado que, no momento em que o equipamento parou, saía fumaça.

Apesar da denúncia, no local, os militares constataram que não houve incêndio e que não havia ninguém retido no equipamento. Durante o atendimento, a corporação foi informada que os componentes do elevador foram trocados recentemente. Por isso, a averiguação da fumaça durante o funcionamento ficará a cargo da empresa responsável pela manutenção.

Procurado, o TJMG informou que a pouca fumaça percebida pelos bombeiros e pelo solicitante foi provocada por uma “borracha que superaqueceu”. Além disso, o tribunal afirmou que o elevador estava recebendo manutenção nesta segunda-feira (23/6) poucas horas antes do incidente. “O elevador não estava em uso no momento do acionamento dos bombeiros", esclareceu o órgão.