CLIMA

Tempo em BH: semana começa com dia nublado e temperaturas amenas

Céu deve variar de claro a parcialmente nublado, com baixa umidade do ar no período da tarde

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
18/08/2025 09:07

s crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Belo Horizonte amanheceu nesta segunda-feira (18) com clima ameno e céu claro a parcialmente nublado. Segundo a Defesa Civil, a mínima registrada foi de 13,8 °C e a máxima pode chegar a 29 °C. Durante a tarde, a umidade relativa do ar deve cair para 20%, exigindo atenção à hidratação e cuidados com a saúde.

Nas regionais da capital, as temperaturas mínimas variaram entre 13,8 °C e 15,6 °C. No Barreiro, os termômetros marcaram 15,6 °C às 6h45; na Centro-Sul, 14,3 °C às 6h15; e na Oeste, 13,8 °C, com sensação térmica de apenas 2,8 °C às 6h. Já na Pampulha, a mínima foi de 14,2 °C, com sensação de 16,1 °C às 7h, enquanto em Venda Nova foi de 15,2 °C às 5h55.

Com a previsão de baixa umidade à tarde, a Defesa Civil recomenda cuidados com a hidratação e atenção à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. 

