Flipar
Quanto frio! Cidade mais fria do Brasil fica em Santa Catarina
Cidade turística por conta das baixas temperaturas e localizada a cerca de 212 km da capital Florianópolis, Urupema recebeu o título de Capital Nacional do Frio, em 2021. Foto: Flickr Roberto Dokonal
Em 2024, a cidade registrou a menor temperatura no Brasil. Foi no dia 30 de junho quando o termômetro marcou -7,2ºC. Ou seja, 7,2 graus negativos. Foto: Instagram @urupemaemfoco
Por ser uma das cidades onde mais neva e faz frio no estado catarinense, é conhecida pelo turismo. No inverno, costuma ter todas as estadias lotadas, especialmente em datas com previsão de neve. Foto: Flickr Roberto Dokonal
As hospedagens registradas no município incluem pousadas, hotéis, casas de campo, cabanas, cama e café, chalés, fazendas, sítios, chácaras e camping. Foto: Instagram @urupemaemfoco
Além disso, não só as estadias chamam os turistas. Afinal, há muitas belezas naturais na cidade catarinense. Foto: Reprodução de vídeo G1
O Morro das Antenas, por exemplo, é um dos pontos mais altos de Urupema, e um dos melhores lugares para apreciar a vista panorâmica da cidade. Foto: Flickr Dario Lins
O mirante fica a 1.750 metros de altitude, e a oito quilômetros da cidade, na SC 112. O cenário é de vegetações congeladas, e com sorte, de neve. Foto: Reprodução do Instagram @morrodasantenas
Já a cascata que congela é uma pequena queda d’água, que fica a 1.580 metros de altitude. A atração chama a atenção pelo visual, e fica a 700 metros do Morro das Antenas. Foto: Flickr Ana Carla de Sousa
O local costuma atrair visitantes que param para tirar fotos da cachoeira completamente formada por cristais de gelo. Foto: Flickr Gabriela Lott
A Praça Municipal Manoel Pinto de Arruda traz todo o charme de uma cidade pequena, ainda mais no inverno. Foto: Instagram @urupemaemfoco
O espaço conta com quadra de vôlei de areia, portais estilizados com metal e pedra arenito, o Lago das Trutas, bancos, arborização, passeio público e parque infantil. Foto: Divulgação/Prefeitura de Urupema
A Igreja Matriz Santa Ana de Urupema, além de um símbolo de fé e história para a cidade, conta com a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e uma miniqueda d’agua. Foto: Instagram @urupemaemfoco
Estava faltando alguma coisa a esse passeio, certo? Claro, vinho! Na Araucária’s Café Gastrobar, a seleção é de vinhos locais, de Urupema e São Joaquim. Foto: instagram @vinicolaurupemaloja
A uma altitude de 1.425 metros, Urupema, na Serra de Santa Catarina, registra cerca de 50 geadas e cinco neves por ano, em média. Foto: Reprodução de vídeo G1
De acordo com Censo 2022, a cidade tem 2.656 habitantes, vivendo numa área de 350 km², com direito a muita vegetação. Foto: Instagram @urupemaemfoco
A cidade também ostenta o título de "capital catarinense da truta". O município é rico em nascentes e águas límpidas e cristalinas que formam os rios Caronas, Caixão, Lontras, Quebra-Dente e Lava-Tudo. Foto: Flickr Dario Lins
O programa municipal de desenvolvimento sustentável e organização comunitária foi agraciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com um diploma de honra ao mérito. Foto: Instagram @urupemaemfoco
Os destaques são o saneamento básico, instalado em quase 100% dos domicílios, inclusive na zona rural, e o esforço pelo uso racional de agrotóxicos. A prática de agricultura orgânica também vem crescendo na cidade. Foto: Flickr Dario Lins
Por todas as citadas atrações, Urupema não se contenta em ser mera coadjuvante no turismo da Serra Catarinense. É uma das protagonistas no cenário do Sul do país. Foto: Divulgação/Prefeitura de Urupema
