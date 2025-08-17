Incêndio atinge vegetação em área residencial de Santa Luzia, na Grande BH

Um incêndio atingiu a vegetação em área residencial em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (17/8). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 14h55 e atuou no combate às chamas. De acordo com a corporação, os militares estão na fase final de rescaldo neste início de noite.

O fogo se alastrou em bambuzais e vegetação próximo à Avenida Dom Pedro I, onde há um complexo residencial. Os bombeiros receberam solicitações com relatos de que havia risco de casas serem atingidas, assim como tubulações de gás e veículos.

No acionamento, também foi informado ao CBMMG que havia pessoas desmaiadas dentro de apartamentos ameaçados pelo fogo e risco de queda de muro. A corporação afirma que não houve qualquer tipo de estrago material graças à atuação dos bombeiros.

No combate, foram utilizadas três viaturas e atuaram guarnições do 3º Batalhão de Bombeiros Militar e do 1º Batalhão de Bombeiros Militar.