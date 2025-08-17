Assine
SANTA LUZIA

Incêndio atinge vegetação em área residencial de Santa Luzia, na Grande BH

Os bombeiros receberam solicitações com relatos de que havia risco de casas serem atingidas

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
17/08/2025 19:30

No combate, foram utilizadas três viaturas e atuaram guarnições do 3º Batalhão de Bombeiros Militar e do 1º Batalhão de Bombeiros Militar. crédito: Reprodução CBMMG - Imagem ilustrativa

Um incêndio atingiu a vegetação em área residencial em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (17/8). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 14h55 e atuou no combate às chamas. De acordo com a corporação, os militares estão na fase final de rescaldo neste início de noite.

O fogo se alastrou em bambuzais e vegetação próximo à Avenida Dom Pedro I, onde há um complexo residencial. Os bombeiros receberam solicitações com relatos de que havia risco de casas serem atingidas, assim como tubulações de gás e veículos.  

No acionamento, também foi informado ao CBMMG que havia pessoas desmaiadas dentro de apartamentos ameaçados pelo fogo e risco de queda de muro. A corporação afirma que não houve qualquer tipo de estrago material graças à atuação dos bombeiros.

No combate, foram utilizadas três viaturas e atuaram guarnições do 3º Batalhão de Bombeiros Militar e do 1º Batalhão de Bombeiros Militar.

