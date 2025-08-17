BH: homem cai em córrego Cachoeirinha ao tentar pegar celular
Vítima de 31 anos sofreu fratura no braço após queda de quase 4 metros no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de BH
compartilheSiga no
Um homem de 31 anos foi resgatado na madrugada deste domingo (17/8), após sofrer uma queda no Córrego Cachoeirinha, um dos afluentes do Rio das Velhas, às margens da Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento do resgate ocorreu por volta das 4h54. A vítima contou que havia se aproximado da beira do córrego Cachoeirinha para tentar alcançar o celular quando escorregou e caiu de uma altura estimada entre três e quatro metros.
Leia Mais
No local, os militares encontraram o homem consciente e comunicativo, mas com dor intensa no braço e sem condições de sair sozinho.
Ele apresentava uma fratura e precisou ser imobilizado para o resgate. Após a retirada, foi encaminhado à UPA Norte para receber atendimento médico. Não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia