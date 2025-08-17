Assine
BH: homem cai em córrego Cachoeirinha ao tentar pegar celular

Vítima de 31 anos sofreu fratura no braço após queda de quase 4 metros no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de BH

17/08/2025 10:48 - atualizado em 17/08/2025 11:31

Bombeiros resgataram homem que caiu em córrego no Bairro Santa Cruz, em BH, durante a madrugada deste domingo (17/8)
Bombeiros resgataram homem que caiu em córrego no Bairro Santa Cruz, em BH, durante a madrugada deste domingo (17/8) crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 31 anos foi resgatado na madrugada deste domingo (17/8), após sofrer uma queda no Córrego Cachoeirinha, um dos afluentes do Rio das Velhas, às margens da Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento do resgate ocorreu por volta das 4h54. A vítima contou que havia se aproximado da beira do córrego Cachoeirinha para tentar alcançar o celular quando escorregou e caiu de uma altura estimada entre três e quatro metros.

No local, os militares encontraram o homem consciente e comunicativo, mas com dor intensa no braço e sem condições de sair sozinho.

Ele apresentava uma fratura e precisou ser imobilizado para o resgate. Após a retirada, foi encaminhado à UPA Norte para receber atendimento médico. Não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

