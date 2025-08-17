Assine
COMBATE ÀS CHAMAS

Incêndio atinge Parque Estadual Serra Verde, em BH

De acordo com os bombeiros, fogo apresenta risco de atingir a rede elétrica e se aproxima de área de residências

Laura Scardua
17/08/2025 16:05 - atualizado em 17/08/2025 19:14

Um incêndio atinge o Parque Estadual Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, neste domingo (17/8)
Um incêndio atinge o Parque Estadual Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, neste domingo (17/8) crédito: Reprodução/ imagem cedida ao Estado de Minas por brigadista florestal

Um incêndio atinge o Parque Estadual Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, neste domingo (17/8). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 13h29 e está atuando no combate às chamas. 

De acordo com a corporação, os moradores que acionaram os bombeiros informaram que o fogo apresenta risco de atingir a rede elétrica e está avançando em direção à área próxima de residências. Também foi informado aos que as chamas estão intensas e de difícil controle devido ao terreno íngreme. 

Durante a tarde, cinco equipes do CBMMG atuavam no combate ao incêndio, com guarnições do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres (BEMAD) e do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM). Os brigadistas florestais da unidade de conservação também participavam do trabalho.

No início da noite, às 18h30, o CBMMG informou que os focos de incêndio foram debelados. Ao todo, foram 8,41 hectares queimados. Ao todo, 16 brigadistas e 17 bombeiros militares, com apoio da aeronave Guará 02, atuaram no combate às chamas.

