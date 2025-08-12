Minas registra 71 casos de incêndio em veículos em menos de 15 dias

Somente neste mês de agosto, Minas Gerais registrou 71 chamados para atendimentos de incêndio em veículos. O número foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG0. O caso mais recente ocorreu nesta terça-feira (12/8), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, o incêndio teve início aconteceu dentro de uma oficina mecânica, no bairro Oitis. O fogo começou em um veículo, mas se alastrou para outros carros e se propagou pelo ambiente.

Imagens registradas por moradores do bairro, mostram a fumaça preta saindo do lugar e as chamas altas. Conforme os bombeiros não houve vítimas. Ainda não há informações sobre quantos veículos foram atingidos e se houve danos estruturais na edificação.

O Corpo de Bombeiros ainda informou que a uma equipe foi deslocada e controlou a situação. Os militares iniciam agora, os trabalhos de rescaldo e o lugar foi isolado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros informaram que, neste mês, receberam 71 chamados para atendimentos em incêndios em veículos em todo o estado. O acumulado desde o início do ano já chega a 1.444 acionamentos. A corporação ainda afirmou que, em 2024, houve 2.520 casos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos