Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO

Minas registra 71 casos de incêndio em veículos em menos de 15 dias

Em 2025, até o momento, já foram 1.444 vasos. No ano passado foram contabilizados 2.520

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares*
Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
12/08/2025 20:38

compartilhe

Siga no
x
Incêndio em veículo dentro de oficina mecânica em Contagem, na Grande BH
Incêndio em veículo dentro de oficina mecânica em Contagem, na Grande BH crédito: CBMMG

Somente neste mês de agosto, Minas Gerais registrou 71 chamados para atendimentos de incêndio em veículos. O número foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG0. O caso mais recente ocorreu nesta terça-feira (12/8), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, o incêndio teve início aconteceu dentro de uma oficina mecânica, no bairro Oitis. O fogo começou em um veículo, mas se alastrou para outros carros e se propagou pelo ambiente. 

 

Imagens registradas por moradores do bairro, mostram a fumaça preta saindo do lugar e as chamas altas. Conforme os bombeiros não houve vítimas. Ainda não há informações sobre quantos veículos foram atingidos e se houve danos estruturais na edificação.

 

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros ainda informou que a uma equipe foi deslocada e controlou a situação. Os militares iniciam agora, os trabalhos de rescaldo e o lugar foi isolado.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros informaram que, neste mês, receberam 71 chamados para atendimentos em incêndios em veículos em todo o estado. O acumulado desde o início do ano já chega a 1.444 acionamentos. A corporação ainda afirmou que, em 2024, houve 2.520 casos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

bh bombeiros incendio minas-gerais veiculos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay