Idoso tem 80% do corpo queimado em explosão de pólvora no interior de Minas
Homem de 71 anos estava sozinho no momento do acidente e precisou ser transferido para o HPS João XXIII, referência em atendimento a queimados
Um idoso de 71 anos foi transferido de helicóptero para Belo Horizonte após sofrer queimaduras graves em uma explosão de pólvora em Pará de Minas (MG), Região Central do estado. O acidente ocorreu na manhã de sábado (16/8) na Rua Levi José da Silva, no bairro Recanto.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente, com queimaduras em mais de 80% do corpo. Ele estaria sozinho no momento da explosão, o que dificultou a apuração das circunstâncias do incidente.
O primeiro atendimento foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que intubou o paciente e o levou à Sala Vermelha —área de atendimento emergencial para pacientes em estado crítico, com riso iminente de morte— do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas (MG), Região Central.
Com o quadro estabilizado, foi solicitado o apoio do helicóptero Arcanjo 14, do Corpo de Bombeiros, para transferência aeromédica até o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, referência no tratamento de queimados.
