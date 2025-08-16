Assine
VEÍCULOS EM CHAMAS

Incêndios: carros pegam fogo na Grande BH e em Uberlândia

Os bombeiros precisaram usar cerca de 11 mil litros de água para extinguir o fogo que destruiu dois veículos em Matozinhos e em Uberlândia

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
16/08/2025 10:18 - atualizado em 16/08/2025 10:55

Bombeiros combatem incêndio em veículo dentro de estabelecimento de Matozinhos. Edificação não tinha vistoria da corporação
Bombeiros combatem incêndio em veículo dentro de estabelecimento de Matozinhos. Edificação não tinha vistoria da corporação crédito: CBMMG

Incêndios em veículos mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em diferentes cidades, entre a noite de sexta-feira (15/8) e a madrugada deste sábado (16/8). Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o estabelecimento onde carro queimou não tinha vistoria dos bombeiros. 

O combate mais complexo, segundo o CBMMG, foi em um ferro-velho de Matozinhos, na Grande BH, na madrugada deste sábado (16/8). 

Leia Mais

 

O fogo começou por volta de 1h19 na Rua Bonfim, no Bairro Florestal, uma área com galpões e residências. As chamas se alastraram pela sucata armazenada no local. Ninguém se feriu. 

Para combater o incêndio, os militares utilizaram 10.000 litros de água. Durante os trabalhos, foi verificado que o estabelecimento não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que certifica que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico.

Como prevenir incêndios veiculares? 

  • Faça manutenção do sistema elétrico do veículo
  • Fios desencapados ou em curto-circuito são as principais causas de incêndios
  • Nas revisões inclua o sistema de alimentação de combustível
  • O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é documento essencial para a segurança contra incêndios em edificações

Como combater incêndio no meu carro?

  • Em caso de incêndio no seu veículo, pare em local seguro
  • Desligue o motor, saia imediatamente do carro junto com todos os passageiros
  • Acione os bombeiros pelo número 193
  • Não tente apagar o fogo por conta própria devido a riscos de ferimentos e explosões 

"Fomos acionados por volta de 1h19 da madrugada deste sábado para combater o incêndio. Após o controle das chamas, o local foi deixado sob os cuidados do proprietário", informou o CBMMG. 

Devo combater o incêndio com meu extintor? 

A orientação das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária federal é para que a pessoa desligue o carro, deixe-o imediatamente e não tente combater o incêndio com seu extintor ou de outras formas para evitar ferimentos. Os bombeiros devem ser acionados. 

Foi o que fez a condutora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Horas antes do incêndio em Matozinhos, na noite de sexta-feira (15/08), o fogo destruiu um carro na cidade. O incidente ocorreu no estacionamento de uma drogaria no Trevo do Belvedere, Bairro Jaraguá, uma região de intenso comércio e fluxo de veículos. 

No caso de Uberlândia, a condutora do veículo percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo do motor enquanto dirigia. Ela conseguiu manobrar para o estacionamento e desembarcar antes que as chamas começassem e se alastrassem rapidamente pelo automóvel. Ela não se feriu.

A equipe dos bombeiros utilizou cerca de 1.000 litros de água para extinguir o fogo.

Tópicos relacionados:

bh bombeiros grande-bh incendio minas-gerais

