Incêndios: carros pegam fogo na Grande BH e em Uberlândia

Incêndios em veículos mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em diferentes cidades, entre a noite de sexta-feira (15/8) e a madrugada deste sábado (16/8). Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o estabelecimento onde carro queimou não tinha vistoria dos bombeiros.

O combate mais complexo, segundo o CBMMG, foi em um ferro-velho de Matozinhos, na Grande BH, na madrugada deste sábado (16/8).

O fogo começou por volta de 1h19 na Rua Bonfim, no Bairro Florestal, uma área com galpões e residências. As chamas se alastraram pela sucata armazenada no local. Ninguém se feriu.

Para combater o incêndio, os militares utilizaram 10.000 litros de água. Durante os trabalhos, foi verificado que o estabelecimento não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que certifica que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico.

Como prevenir incêndios veiculares?

Faça manutenção do sistema elétrico do veículo



Fios desencapados ou em curto-circuito são as principais causas de incêndios



Nas revisões inclua o sistema de alimentação de combustível



O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é documento essencial para a segurança contra incêndios em edificações



Como combater incêndio no meu carro?

Em caso de incêndio no seu veículo, pare em local seguro



Desligue o motor, saia imediatamente do carro junto com todos os passageiros



Acione os bombeiros pelo número 193



Não tente apagar o fogo por conta própria devido a riscos de ferimentos e explosões

"Fomos acionados por volta de 1h19 da madrugada deste sábado para combater o incêndio. Após o controle das chamas, o local foi deixado sob os cuidados do proprietário", informou o CBMMG.

Devo combater o incêndio com meu extintor?

A orientação das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária federal é para que a pessoa desligue o carro, deixe-o imediatamente e não tente combater o incêndio com seu extintor ou de outras formas para evitar ferimentos. Os bombeiros devem ser acionados.

Foi o que fez a condutora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Horas antes do incêndio em Matozinhos, na noite de sexta-feira (15/08), o fogo destruiu um carro na cidade. O incidente ocorreu no estacionamento de uma drogaria no Trevo do Belvedere, Bairro Jaraguá, uma região de intenso comércio e fluxo de veículos.

No caso de Uberlândia, a condutora do veículo percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo do motor enquanto dirigia. Ela conseguiu manobrar para o estacionamento e desembarcar antes que as chamas começassem e se alastrassem rapidamente pelo automóvel. Ela não se feriu.

A equipe dos bombeiros utilizou cerca de 1.000 litros de água para extinguir o fogo.

