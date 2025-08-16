Incêndios: carros pegam fogo na Grande BH e em Uberlândia
Os bombeiros precisaram usar cerca de 11 mil litros de água para extinguir o fogo que destruiu dois veículos em Matozinhos e em Uberlândia
compartilheSiga no
Incêndios em veículos mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em diferentes cidades, entre a noite de sexta-feira (15/8) e a madrugada deste sábado (16/8). Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o estabelecimento onde carro queimou não tinha vistoria dos bombeiros.
O combate mais complexo, segundo o CBMMG, foi em um ferro-velho de Matozinhos, na Grande BH, na madrugada deste sábado (16/8).
Leia Mais
O fogo começou por volta de 1h19 na Rua Bonfim, no Bairro Florestal, uma área com galpões e residências. As chamas se alastraram pela sucata armazenada no local. Ninguém se feriu.
Para combater o incêndio, os militares utilizaram 10.000 litros de água. Durante os trabalhos, foi verificado que o estabelecimento não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que certifica que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico.
Como prevenir incêndios veiculares?
- Faça manutenção do sistema elétrico do veículo
- Fios desencapados ou em curto-circuito são as principais causas de incêndios
- Nas revisões inclua o sistema de alimentação de combustível
- O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é documento essencial para a segurança contra incêndios em edificações
Como combater incêndio no meu carro?
- Em caso de incêndio no seu veículo, pare em local seguro
- Desligue o motor, saia imediatamente do carro junto com todos os passageiros
- Acione os bombeiros pelo número 193
- Não tente apagar o fogo por conta própria devido a riscos de ferimentos e explosões
"Fomos acionados por volta de 1h19 da madrugada deste sábado para combater o incêndio. Após o controle das chamas, o local foi deixado sob os cuidados do proprietário", informou o CBMMG.
Devo combater o incêndio com meu extintor?
A orientação das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária federal é para que a pessoa desligue o carro, deixe-o imediatamente e não tente combater o incêndio com seu extintor ou de outras formas para evitar ferimentos. Os bombeiros devem ser acionados.
Foi o que fez a condutora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Horas antes do incêndio em Matozinhos, na noite de sexta-feira (15/08), o fogo destruiu um carro na cidade. O incidente ocorreu no estacionamento de uma drogaria no Trevo do Belvedere, Bairro Jaraguá, uma região de intenso comércio e fluxo de veículos.
No caso de Uberlândia, a condutora do veículo percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo do motor enquanto dirigia. Ela conseguiu manobrar para o estacionamento e desembarcar antes que as chamas começassem e se alastrassem rapidamente pelo automóvel. Ela não se feriu.
A equipe dos bombeiros utilizou cerca de 1.000 litros de água para extinguir o fogo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia