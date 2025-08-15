Assine
overlay
Início Gerais
EM COMBATE

Incêndio atinge entorno da Serra do Cipó, na Região Metropolitana de BH

Voluntários da Brigada Cipó combateram as chamas nesta sexta-feira (15/8). Fogo atinge São José da Serra, distrito de Jaboticatubas

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
15/08/2025 20:09

compartilhe

Siga no
x
Um incêndio atinge a vegetação na região de São José da Serra, distrito de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de BH e entorno da Serra do Cipó
Um incêndio atinge a vegetação na região de São José da Serra, distrito de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de BH e entorno da Serra do Cipó crédito: Reprodução Brigada do Cipó

Um incêndio atinge a vegetação na região de São José da Serra, distrito de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de BH e entorno da Serra do Cipó, desde essa quinta-feira (14/8). O combate às chamas  é realizado desde ontem e nesta sexta-feira (15/8) por voluntários da Brigada Cipó 

Leia Mais

De acordo com o brigadista que atuou no local Daniel Guimarães, a maior parte do fogo já foi debelado, mas um foco continua ativo. Ainda segundo ele, como a equipe não conseguiu acessar um dos pontos onde havia chamas, o combate vai continuar neste sábado (16/8). 

O brigadista acredita que o incêndio tenha sido criminoso, visto que nesta época do ano as causas naturais não são comuns. 

Equipe de combate

Nessa quinta-feira, cinco brigadistas atuaram no local. Nesta sexta, mais sete foram reforçar o combate. De acordo com o brigadista Sérgio Teixeira, que também atuou na ocorrência, o incêndio está atingindo uma Área de Proteção Ambiental e a equipe da Brigada Cipó precisou andar quatro horas e meia para chegar ao local. 

Teixeira afirma ainda que o fogo está atingindo espécies raras da região de cerrado, mata e afloramento rochoso. De acordo com o brigadista, ainda há riscos das chamas atingirem a área do Parque Nacional da Serra do Cipó por causa do tempo seco e do vento, duas condições propícias para o alastramento do fogo. 

A Brigada Cipó é uma organização voluntária e, de acordo com Daniel, recebeu apoio logístico - como transporte dos brigadistas e alimentos - do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Militar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jaboticatubas. 

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A aeronave Pégaso do CBMMG também foi utilizada para apoio. Além dos brigadistas, cinco bombeiros e seis policiais militares participaram dos trabalhos, segundo o CBMMG. 

Tópicos relacionados:

grande-bh incendio jaboticatubas minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay