MG: trechos da BR-040 vão sofrer interdições neste fim de semana

Trechos da BR-040 em Minas Gerais vão sofrer interdições a partir da noite desta sexta-feira (15/8). Entre as áreas afetadas, estão as alças de acesso do viaduto localizado no Km 544, no Bairro Olhos D’água, em BH. Trechos próximos a Cristiano Otoni, na Região Central de Minas, e Santos Dumont, na Região da Zona da Mata também terão intervenções.

De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela administração dos trechos, os serviços buscam “manter as boas condições de tráfego e a segurança dos usuários da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora”. A EPR Via Mineira orienta que os motoristas respeitem a sinalização temporária e a orientação das equipes.

Alças de acesso

As interdições nas alças de acesso do viaduto localizado no km 544, no Bairro Olhos D’Água vão ocorrer nesta sexta-feira (15/8), de 20h às 5h de sábado (16/8). Veja mudanças:

Sentido Juiz de Fora: para retornar a Belo Horizonte ou acessar a BR-356, utilizar o retorno seguro no km 549 (acesso a Macacos).

Sentido Belo Horizonte: veículos leves podem retornar pela BR-356, em frente ao BH Shopping; veículos pesados devem seguir pelo Anel Rodoviário.



Sentido Belo Horizonte: veículos leves podem retornar pela BR-356, em frente ao BH Shopping; veículos pesados devem seguir pelo Anel Rodoviário.

Interdições no sábado

As mudanças vão ocorrer das 7h às 17h em Cristiano Otoni e Santos Dumont, neste sábado (16/8). Veja onde:

Cristiano Otoni:

Km 653 ao Km 654: interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul).



Santos Dumont

Km 748 ao Km 749: interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul);

Km 751 ao Km 752: interdição parcial no sentido Belo Horizonte (norte).

Interdições no domingo

As mudanças vão ocorrer das 7h às 17h em Santos Dumont, neste domingo (17/8). Veja onde:

Santos Dumont

Km 743 ao Km 746: interdição parcial no sentido Belo Horizonte (norte);

Km 743 ao Km 744: interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul).



