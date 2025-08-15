MG: trechos da BR-040 vão sofrer interdições neste fim de semana
Entre as áreas afetadas, estão as alças de acesso do viaduto localizado no Km 544, no Bairro Olhos D’água, em BH
Trechos da BR-040 em Minas Gerais vão sofrer interdições a partir da noite desta sexta-feira (15/8). Entre as áreas afetadas, estão as alças de acesso do viaduto localizado no Km 544, no Bairro Olhos D’água, em BH. Trechos próximos a Cristiano Otoni, na Região Central de Minas, e Santos Dumont, na Região da Zona da Mata também terão intervenções.
De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela administração dos trechos, os serviços buscam “manter as boas condições de tráfego e a segurança dos usuários da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora”. A EPR Via Mineira orienta que os motoristas respeitem a sinalização temporária e a orientação das equipes.
Alças de acesso
As interdições nas alças de acesso do viaduto localizado no km 544, no Bairro Olhos D’Água vão ocorrer nesta sexta-feira (15/8), de 20h às 5h de sábado (16/8). Veja mudanças:
- Sentido Juiz de Fora: para retornar a Belo Horizonte ou acessar a BR-356, utilizar o retorno seguro no km 549 (acesso a Macacos).
- Sentido Belo Horizonte: veículos leves podem retornar pela BR-356, em frente ao BH Shopping; veículos pesados devem seguir pelo Anel Rodoviário.
Interdições no sábado
As mudanças vão ocorrer das 7h às 17h em Cristiano Otoni e Santos Dumont, neste sábado (16/8). Veja onde:
Cristiano Otoni:
- Km 653 ao Km 654: interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul).
Santos Dumont
- Km 748 ao Km 749: interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul);
- Km 751 ao Km 752: interdição parcial no sentido Belo Horizonte (norte).
Interdições no domingo
As mudanças vão ocorrer das 7h às 17h em Santos Dumont, neste domingo (17/8). Veja onde:
Santos Dumont
- Km 743 ao Km 746: interdição parcial no sentido Belo Horizonte (norte);
- Km 743 ao Km 744: interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul).