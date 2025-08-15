Assine
overlay
Início Gerais
MOBILIDADE

Obras alteram intervalo do metrô de BH no feriado e fim de semana

Serviço de manutenção na Linha 1 vai ampliar tempo de espera para 17 minutos entre as viagens durante o dia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/08/2025 08:57 - atualizado em 15/08/2025 08:58

compartilhe

Siga no
x
Metrô de BH
Intervalo entre viagens do metrô de BH será ampliado para 17 minutos até domingo devido a obras na Linha 1 crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Quem pretende usar o metrô de Belo Horizonte neste feriado prolongado deve ficar atento às mudanças na operação. A partir desta sexta-feira (15/8) até domingo (17/8), o intervalo entre as viagens será ampliado para 17 minutos, entre 9h e 16h, devido à continuidade das obras na Linha 1

Segundo a Metrô BH, concessionária responsável pelo serviço, os trabalhos desta etapa, previstos no edital de concessão do modal, serão voltados à manutenção no sistema de sinalização e segurança da via. Por isso, nas estações Lagoinha e Cidade Industrial, os trens passarão em apenas uma via. Nesses pontos, os usuários precisarão verificar a direção da composição antes de embarcar para evitar contratempos. 

Já na Estação Central, os trens circularão pela via do meio, mas sem alteração do lado de embarque e desembarque. A concessionária reforça que não haverá necessidade de baldeação em nenhuma estação durante o período. 

Leia Mais

 

Para orientar os passageiros, serão utilizados avisos sonoros, informações nas telas digitais e cartazes fixados nos terminais. A empresa recomenda que os usuários planejem a viagem com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento. 

As obras, ao longo dos 28 km de extensão da linha, começaram em 2023 e foram divididas em quatro etapas. A intervenção faz parte das metas estabelecidas no edital de concessão que privatizou a operação do metrô, e outras etapas ainda devem ser realizadas até 2027. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Demanda antiga da população, a Linha 2 do metrô, que irá ligar o Nova Suíssa e o Barreiro, entrará em operação parcialmente em 2026. A previsão é que três estações já sejam abertas em julho do ano que vem.

Como fica o intervalo do metrô até domingo?

  • intervalo entre as viagens de 17 minutos, entre 9h e 16h.

Tópicos relacionados:

bh metro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay