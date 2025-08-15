Obras alteram intervalo do metrô de BH no feriado e fim de semana

Quem pretende usar o metrô de Belo Horizonte neste feriado prolongado deve ficar atento às mudanças na operação. A partir desta sexta-feira (15/8) até domingo (17/8), o intervalo entre as viagens será ampliado para 17 minutos, entre 9h e 16h, devido à continuidade das obras na Linha 1.

Segundo a Metrô BH, concessionária responsável pelo serviço, os trabalhos desta etapa, previstos no edital de concessão do modal, serão voltados à manutenção no sistema de sinalização e segurança da via. Por isso, nas estações Lagoinha e Cidade Industrial, os trens passarão em apenas uma via. Nesses pontos, os usuários precisarão verificar a direção da composição antes de embarcar para evitar contratempos.

Já na Estação Central, os trens circularão pela via do meio, mas sem alteração do lado de embarque e desembarque. A concessionária reforça que não haverá necessidade de baldeação em nenhuma estação durante o período.

Para orientar os passageiros, serão utilizados avisos sonoros, informações nas telas digitais e cartazes fixados nos terminais. A empresa recomenda que os usuários planejem a viagem com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento.

As obras, ao longo dos 28 km de extensão da linha, começaram em 2023 e foram divididas em quatro etapas. A intervenção faz parte das metas estabelecidas no edital de concessão que privatizou a operação do metrô, e outras etapas ainda devem ser realizadas até 2027.

Demanda antiga da população, a Linha 2 do metrô, que irá ligar o Nova Suíssa e o Barreiro, entrará em operação parcialmente em 2026. A previsão é que três estações já sejam abertas em julho do ano que vem.

