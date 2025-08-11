Assine
MINAS GERAIS

Confira a agenda semanal de obras na BR-040 até a próxima segunda (18/8)

Obras de recapeamento asfáltico continuam na via. Trecho em Três Marias (MG) contará com reformas 24 horas, funcionando com sistema de 'pare e siga'

Maria Antônia Rebouças*
Repórter
11/08/2025 18:00

Agenda semanal de obras na BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina
Agenda semanal de obras na BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina crédito: Via Cristais/ Divulgação

Trechos da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina (GO) terão obras de recapeamento asfáltico, até a próxima segunda-feira (18/8). A agenda desta semana inclui os municípios mineiros de Ribeirão das Neves, Felixlândia, São Gonçalo do Abaeté, João Pinheiro, Lagoa Grande, Paracatu e Sete Lagoas e Três Marias.

De acordo com a Via Cristais, concessionária do trecho, nesta semana, a cidade de Três Marias (MG), Noroeste do Estado, vai receber obras 24 horas por dia. Já Ribeirão das Neves (MG), RMBH, segue com intervenções no período noturno.

Agenda até 18 de agosto

Das 22h às 5h Ribeirão das Neves Região Metropolitana de BH
Das 7h às 17h30 Felixlândia Região Central de Minas Gerais
Das 7h às 17h30 São Gonçalo do Abaeté Região Noroeste de Minas Gerais
Das 7h às 17h João Pinheiro, Lagoa Grande e Paracatu Região Noroeste de Minas Gerais
Das 7h às 17h Sete Lagoas Região Central de Minas Gerais
24h Três Marias Região Central de Minas Gerais

Ainda segundo a concessionária, as atividades acontecerão em ambos os sentidos da via, mas a rodovia não será totalmente interditada em nenhum momento.

Em Três Marias (MG), Noroeste do Estado, será adotado o sistema de ‘Pare e Siga’.

As obras têm previsão de conclusão em outubro, dependendo das condições climáticas da região. A Via Cristais orienta os motoristas a respeitarem a sinalização nas áreas em que houver intervenções.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

bh mg obras ribeiraodasneves

