BH tem manhã gelada com sensação térmica negativa

Belo Horizonte teve mais um dia com início muito frio neste sábado (16/08). A sensação térmica foi negativa na Região Oeste, alcançando -1,6°C. Lá a temperatura também foi a menor da capital mineira, 11,9 °C, segundo a Defesa Civil de BH.

A máxima prevista para a capital mineira é de 27°C e a umidade relativa do ar pode chegar a 25%, também de acordo com o órgão municipal.

Na estação Pampulha do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi registrada a temperatura mínima mais alta, de 14,5°C e a sensação térmica chegou a 13,5°C.

Na Regional Centro-Sul, a temperatura mínima foi a segunda mais fria, de 12,6 °C, às 6h25, seguida pela Barreiro (13,5 °C), Venda Nova (13,6 °C) e Pampulha (14,5 °C).

Segundo as previsões, Belo Horizonte terá um fim de semana de tempo estável. Os termômetros registram uma grande amplitude térmica, com variação de 11,9°C a 27°C.

O céu permanecerá com poucas nuvens ao longo de todo o dia, garantindo a presença do sol e a baixa umidade do ar no período da tarde.

O vento, variando de fraco a moderado com rajadas, complementa o cenário de um dia de tempo firme, ideal para atividades externas.

No domingo (17/08), o tempo seguirá firme, segundo o Inmet, com céu claro e sol forte. A temperatura máxima apresenta uma tendência de elevação, atingindo os 28°C e tornando a tarde de domingo mais quente que a de sábado. A mínima, por sua vez, permanece estável em 12°C.

Cuidados no fim de semana em BH, segundo Inmet e Defesa Civil

Manhã Gelada: a capital registrou sensação térmica negativa de -1,6°C na Região Oeste, mesmo com termômetros marcando 11,9°C



Amplitude Térmica: o sábado terá uma variação de temperatura superior a 15°C, com máxima de 26°C



Sol e Tempo Seco: a umidade relativa do ar pode atingir níveis de atenção (25%) durante a tarde. Beba bastante água



Tendência de aquecimento: domingo promete ser ainda mais quente, subindo para 28°C



Dica de Proteção: saia de casa com um agasalho, mas não se esqueça do protetor solar

E como fica o tempo em Minas?

A previsão do sábado (16/08) para Minas Gerais é de dia predominantemente de tempo firme, com poucas nuvens na maior parte de seu território, incluindo as regiões Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana, Triângulo, Noroeste e Norte. A nebulosidade aumenta em direção ao leste do estado.

Na Zona da Mata e Jequitinhonha, a tarde terá aumento de nuvens na divisa com outros estados. A maior instabilidade se concentra no extremo leste, nos Vales do Rio Doce e do Mucuri, onde há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A noite será de tempo firme e com poucas nuvens em todas as regiões.

No domingo (17/08), a previsão é de tempo firme em todo o estado. O dia será claro e ensolarado em todas as regiões durante a tarde, e a noite será de céu parcialmente nublado, com a presença de algumas nuvens.

