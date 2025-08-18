Assine
IMÓVEL DESTRUÍDO

Homem ateia fogo em casa da ex-namorada com 4 filhos dentro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito chegou à residência exigindo a retomada do relacionamento, o que não conseguiu, e resolveu colocar fogo na casa

18/08/2025 11:55

A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais
A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais da residência crédito: Reprodução/CBMMG

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo (17/8) após atear fogo na casa da ex-namorada, no bairro Nossa Senhora das Graças em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. No momento do crime, seis pessoas estavam no imóvel, incluindo os quatro filhos da mulher, com idades entre 8 e 16 anos.

 

Como ocorreu o crime?

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito chegou à residência exigindo a retomada do relacionamento. Ao ser negado, ameaçou incendiar a casa com uma garrafa de gasolina, dando cinco minutos para que todos saíssem do local. Ele acendeu as chamas com um isqueiro, atingindo a si mesmo e ao genro da vítima, um adolescente de 17 anos que tentou retirar o combustível das mãos do agressor.

 

O homem incendiou todos os cômodos da casa, além de uma motocicleta que estava na garagem, destruindo completamente o interior da residência. O adolescente foi encaminhado para a UAI Roosevelt com queimaduras no rosto, perna e braço direito. O agressor sofreu ferimentos no braço esquerdo, cabelo e rosto. A mãe e os quatro filhos conseguiram sair da casa sem ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio e protegeram as residências vizinhas, evitando que o fogo se alastrasse. O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para atendimento médico devido às queimaduras. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar os danos estruturais.

