Ônibus do Move pega fogo na Estação Vilarinho, em BH

Chamas começaram na traseira do veículo; ninguém se feriu, mas parte da estação segue interditada

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
18/08/2025 09:04 - atualizado em 18/08/2025 12:34

O ônibus que é articulado ficou muito destruído pelas chamas
O ônibus que é articulado ficou muito destruído pelas chamas crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um ônibus do Move pegou fogo na manhã desta segunda-feira (18) dentro da Estação Vilarinho, em Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH), as chamas começaram na traseira do veículo, próximo ao motor, enquanto ele se preparava para seguir para a área de embarque.

 

A brigada da estação realizou o combate ao fogo, que foi totalmente controlado com a chegada dos bombeiros. O coletivo é da linha 66 Estação Vilarinho/Centro/Hospitais via Cristiano Machado. Não há registro de feridos

O  Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH)  confirmou que o incêndio aconteceu na área de estocagem da estação, antes de o veículo iniciar sua operação diária.  Segundo o sindicato, o ônibus tem Autorização de Tráfego válida até 1º de outubro de 2025. O veículo será recolhido para manutenção e uma perícia técnica será realizada para determinar a origem do fogo. 

