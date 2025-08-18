Ônibus do Move pega fogo na Estação Vilarinho, em BH

Um ônibus do Move pegou fogo na manhã desta segunda-feira (18) dentro da Estação Vilarinho, em Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH), as chamas começaram na traseira do veículo, próximo ao motor, enquanto ele se preparava para seguir para a área de embarque.

A brigada da estação realizou o combate ao fogo, que foi totalmente controlado com a chegada dos bombeiros. O coletivo é da linha 66 Estação Vilarinho/Centro/Hospitais via Cristiano Machado. Não há registro de feridos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) confirmou que o incêndio aconteceu na área de estocagem da estação, antes de o veículo iniciar sua operação diária. Segundo o sindicato, o ônibus tem Autorização de Tráfego válida até 1º de outubro de 2025. O veículo será recolhido para manutenção e uma perícia técnica será realizada para determinar a origem do fogo.