Assine
overlay
Início Gerais
7 METROS DE ALTURA

Homem cai de mureta no mirante da Rua Sapucaí em BH

De acordo com o Samu, o chamado para comparecer ao Bairro Floresta, ocorreu às 22h45. Vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o hospital

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
18/08/2025 11:42

compartilhe

Siga no
x
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025
As circunstâncias da queda não foram informadas crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Um homem de 43 anos caiu da mureta do mirante da rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desse domingo (17). O local tem cerca de sete metros de altura.

 

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado foi registrado por volta das 22h45. O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Leia Mais

O estado de saúde dele, assim como as circunstâncias da queda, não foram informados, e ainda não se sabe se o acidente tem alguma relação com o evento que ocorria na região.

  Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rua Sapucaí esteve movimentada ao longo do fim de semana, com a realização da 4ª edição da Festa da Luz, evento cultural que ocupou diversos espaços do chamado “Baixo Centro” da capital entre quinta-feira (14) e domingo (17). Procurada pela reportagem, a organização do evento informou que não vai se manifestar sobre o caso.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais rua-sapucai

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay