Homem cai de mureta no mirante da Rua Sapucaí em BH

Um homem de 43 anos caiu da mureta do mirante da rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desse domingo (17). O local tem cerca de sete metros de altura.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado foi registrado por volta das 22h45. O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

O estado de saúde dele, assim como as circunstâncias da queda, não foram informados, e ainda não se sabe se o acidente tem alguma relação com o evento que ocorria na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rua Sapucaí esteve movimentada ao longo do fim de semana, com a realização da 4ª edição da Festa da Luz, evento cultural que ocupou diversos espaços do chamado “Baixo Centro” da capital entre quinta-feira (14) e domingo (17). Procurada pela reportagem, a organização do evento informou que não vai se manifestar sobre o caso.