Festa da Luz atrai multidão ao 'Baixo Centro' de BH

Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025, convidando o público a desfrutar o viaduto Santa Tereza, o vão dos edifícios Sulacap-Sulamérica, as ruas Aarão Reis e Sapucaí, a Praça da Estação e uma parte do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na área conhecida como 'Baixo Centro' de Belo Horizonte.

O local não poderia ser mais apropriado, uma vez que a temática da Festa da Luz 2025 é "Culturas Urbanas". O objetivo é justamente valorizar as manifestações que proliferam no Hipercentro da capital mineira, como o hip-hop, que há décadas reúne MCs e dançarinos de break no baixio do viaduto Santa Tereza, e também as minorias, como a população travesti e LGBTQIA+.

Ao longo de toda a área, o público é surpreendido com projeções de luz e instalações artísticas - são 13 no total -, além de diferentes tipos de apresentações culturais. Ícones arquitetônicos da região, como o próprio viaduto e os edifícios Chagas Dória e Sulacap-Sulamérica, estão entre os pontos especialmente iluminados para a festa.

O prédio da antiga estação ferroviária, que atualmente abriga o Museu de Artes e Ofícios, recebeu uma das maiores intervenções do evento. A fachada é completamente tomada por projeções, que se combinam a sons e músicas, que rementem das manobras conhecidas como 'grau', feitas por motociclistas, até o grafite e o rap.

Na primeira noite do evento, nesta quinta-feira (14/8), porém, os locais de "fervo", que reuniram a maior parte do público, foram mesmo o viaduto Santa Tereza e a rua Sapucaí. Na estrutura elevada, foram montados arcos iluminados, que criavam uma espécie de público para a multidão. Já a via, que permite uma vista panorâmica da área central da cidade, se mostrou o ponto perfeito para apreciar as projeções nos edifícios da região.

Diversão e cultura

O jornalista Ernesto Boaviagem compareceu a festa da luz acompanhado de toda a família: ele foi com a filha e o namorado dela e da própria namorada, que, por sua vez, também levou os dois filhos. Todo o grupo, com idades entre 9 e 49 anos, se divertiu com as atrações da Festa da Luz, inclusive em balanços iluminados montados no baixio do viaduto.



Ernesto, que reside no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi a pé com os familiares até o local do evento. "Viemos curtindo o visual da (Rua) Sapucaí, que está muito legal", opina. "É uma forma de arte, assim, diferente, inovadora", complementa.

O jornalista destaca o uso recreacional dos espaços públicos que, durante os dias úteis, muitas vezes são vistos de maneira muito rápida, nos deslocamentos pela cidade. "Essa democracia, essa ocupação do espaço é muito legal", comenta. Ele também salienta as diferentes culturas que se mesclam no local, como o hip-hop o samba e até blocos, durante o festival. "É uma mistura cultural muito legal, que tem muito a ver com a identidade da cultura de Belo Horizonte", conclui.

Serviço: Festa da Luz 2025

Data e hora: de quinta-feira (14/8) a domingo (17/8), das 18h às 0h.



Locais: viaduto Santa Tereza, vão dos edifícios Sulacap-Sulamérica, ruas Aarão Reis e Sapucaí e Praça da Estação, no hipercentro de Belo Horizonte

Entrada: gratuita

