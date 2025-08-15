Festa da Luz atrai multidão ao 'Baixo Centro' de BH
Na primeira noite do evento, grande público apreciou atrações no entorno da Praça da Estação
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025, convidando o público a desfrutar o viaduto Santa Tereza, o vão dos edifícios Sulacap-Sulamérica, as ruas Aarão Reis e Sapucaí, a Praça da Estação e uma parte do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na área conhecida como 'Baixo Centro' de Belo Horizonte.
O local não poderia ser mais apropriado, uma vez que a temática da Festa da Luz 2025 é "Culturas Urbanas". O objetivo é justamente valorizar as manifestações que proliferam no Hipercentro da capital mineira, como o hip-hop, que há décadas reúne MCs e dançarinos de break no baixio do viaduto Santa Tereza, e também as minorias, como a população travesti e LGBTQIA+.
Ao longo de toda a área, o público é surpreendido com projeções de luz e instalações artísticas - são 13 no total -, além de diferentes tipos de apresentações culturais. Ícones arquitetônicos da região, como o próprio viaduto e os edifícios Chagas Dória e Sulacap-Sulamérica, estão entre os pontos especialmente iluminados para a festa.
O prédio da antiga estação ferroviária, que atualmente abriga o Museu de Artes e Ofícios, recebeu uma das maiores intervenções do evento. A fachada é completamente tomada por projeções, que se combinam a sons e músicas, que rementem das manobras conhecidas como 'grau', feitas por motociclistas, até o grafite e o rap.
Na primeira noite do evento, nesta quinta-feira (14/8), porém, os locais de "fervo", que reuniram a maior parte do público, foram mesmo o viaduto Santa Tereza e a rua Sapucaí. Na estrutura elevada, foram montados arcos iluminados, que criavam uma espécie de público para a multidão. Já a via, que permite uma vista panorâmica da área central da cidade, se mostrou o ponto perfeito para apreciar as projeções nos edifícios da região.
Diversão e cultura
O jornalista Ernesto Boaviagem compareceu a festa da luz acompanhado de toda a família: ele foi com a filha e o namorado dela e da própria namorada, que, por sua vez, também levou os dois filhos. Todo o grupo, com idades entre 9 e 49 anos, se divertiu com as atrações da Festa da Luz, inclusive em balanços iluminados montados no baixio do viaduto.
Ernesto, que reside no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi a pé com os familiares até o local do evento. "Viemos curtindo o visual da (Rua) Sapucaí, que está muito legal", opina. "É uma forma de arte, assim, diferente, inovadora", complementa.
O jornalista destaca o uso recreacional dos espaços públicos que, durante os dias úteis, muitas vezes são vistos de maneira muito rápida, nos deslocamentos pela cidade. "Essa democracia, essa ocupação do espaço é muito legal", comenta. Ele também salienta as diferentes culturas que se mesclam no local, como o hip-hop o samba e até blocos, durante o festival. "É uma mistura cultural muito legal, que tem muito a ver com a identidade da cultura de Belo Horizonte", conclui.
Serviço: Festa da Luz 2025
- Data e hora: de quinta-feira (14/8) a domingo (17/8), das 18h às 0h.
- Locais: viaduto Santa Tereza, vão dos edifícios Sulacap-Sulamérica, ruas Aarão Reis e Sapucaí e Praça da Estação, no hipercentro de Belo Horizonte
- Entrada: gratuita
