MG registra 312 casos de engasgo em 2025; saiba fazer os primeiros socorros

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou 312 ocorrências de engasgo entre janeiro e agosto deste ano. Em 2024, o mesmo período registrou 415 casos. Os números alertam para a importância de conhecer os tipos de manobras de desengasgo de vias aéreas, que são simples, mas podem salvar vidas.

Em março, uma criança de apenas quatro dias de vida foi salva por uma policial em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após sofrer um engasgo com leite. Os pais a levaram até o 36º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), quando foi socorrida por um sargento, que realizou a Manobra de Heimlich - procedimento de primeiros socorros usado para desobstruir as vias aéreas.

Dois meses depois, em julho, uma menina de 10 anos conseguiu aplicar a mesma manobra em uma criança que havia se engasgado com uma paçoca, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais. A jovem conseguiu salvar a vida da vizinha, de apenas 3 anos, depois de ter passado por um treinamento do Corpo de Bombeiros sobre manobras de desengasgo.

O que fazer em caso de emergência?

Em casos de adultos e crianças, sinais como gestos de sufocação, incapacidade de tossir ou falar e respiração difícil são alguns indícios. Já nos bebês, lábios azulados e pele pálida ou com vermelhidão são algumas características para se alertar. Ao Estado de Minas, o sargento Gobbi, do Corpo de Bombeiros, destaca que bebês e idosos estão mais propícios a sofrer algum tipo de engasgo.

As Manobras de Heimlich são recomendadas para adultos e crianças acima de um ano. “Inicialmente, é necessário observar se a pessoa consegue falar, emitir algum ruído, para poder ver se passa algum ar. Se ela estiver respirando, é recomendado que seja levada para o atendimento médico”, explica sargento Gobbi.

No caso de adultos, caso a vítima esteja consciente, mas sem respirar, posicione-se atrás da vítima, com seus braços em volta do abdômen e as mãos acima do umbigo. Com uma mão, segure o punho da outra mão e aperte a barriga da pessoa, realizando um movimento no formato da letra “J”, de fora para dentro e de cima para baixo. Já em crianças, é possível realizar o mesmo procedimento. Basta ficar de joelhos, para ficar da altura da vítima e executar a manobra.

O nome da manobra homenageia o médico norte-americano Henry Heimlich, responsável em descobrir que aplicar uma pressão abdominal pode ser útil para desengasgar pessoas que estiverem com as vias aéreas desobstruídas.

Em casos de vítimas desacordadas, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. Enquanto aguarda o auxílio profissional, coloque a pessoa deitada no chão, ou em alguma superfície rígida, e inicie as compressões torácicas que são realizadas com as duas mãos (no caso de adultos) e uma mão (no caso de crianças), no peito, abaixo da linha dos mamilos.

Caso de engasgo em bebês



Geralmente, bebês se engasgam com leite ou algum objeto que conseguiram colocar na boca. O sargento do Corpo de Bombeiros explicou o passo a passo nesta emergência:

Em caso de engasgo com leite

Preferencialmente o pai ou a mãe deve sugar a boca e o nariz do bebê ao mesmo tempo.

Em caso de objetos

Deite o bebê em um dos braços, com a cabeça mais baixa que o tronco e observe se é possível retirar o objeto;

Se não foi possível, coloque a vítima com a barriga apoiada no braço e dê cinco palmadas com a base da mão nas costas do bebê;

Vire a vítima de frente, ainda sobre o braço, e faça cinco compressões com 2 dedos: o médio e anular sobre o tórax, na região entre os mamilos;

Repita a manobra até que o bebê apresente choro ou tosse sem dificuldade.

Se o bebê estiver desacordado

Ligue para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros Militar e peça ajuda;

Faça apenas as compressões torácicas com os 2 dedos enquanto espera pelo socorro.