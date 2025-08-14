Detento engole 6 celulares para esconder aparelhos em vistoria

Um detento do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, engoliu seis pequenos celulares para se safar de uma fiscalização da direção da unidade. Contudo, um escâner corporal mostrou que os aparelhos, com acessórios, estavam no corpo do presidiário. Além dos telefones, o homem engoliu baterias e chips.



A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) informou nessa quinta-feira (14/8), que o caso foi descoberto em uma vistoria de rotina. O detento apresentou atitude suspeita, o que motivou uma verificação mais detalhada.

Uma porção de fumo e um maço de papel usado para confeccionar cigarros foram achados na cela em que o homem estava.



Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que vai investigar o caso. A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar como os aparelhos chegaram ao homem.

Ele foi ouvido pelo conselho disciplinar e poderá sofrer sanções que vão, desde advertência até a comunicação ao juiz da execução penal, o que pode prejudicar o cumprimento da pena.