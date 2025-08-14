Assine
overlay
Início Gerais
Gerais

Detento engole 6 celulares para esconder aparelhos em vistoria

Polícia Civil investiga o caso e um procedimento interno foi instaurado pela direção do presídio Uberlândia

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
14/08/2025 18:53

compartilhe

Siga no
x
Detento engole 6 celulares para esconder aparelhos em vistoria
Detento engole 6 celulares para esconder aparelhos da vistoria crédito: Divulgação/Sejusp

Um detento do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, engoliu seis pequenos celulares para se safar de uma fiscalização da direção da unidade. Contudo, um escâner corporal mostrou que os aparelhos, com acessórios, estavam no corpo do presidiário. Além dos telefones, o homem engoliu baterias e chips.


A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) informou nessa quinta-feira (14/8), que o caso foi descoberto em uma vistoria de rotina. O detento apresentou atitude suspeita, o que motivou uma verificação mais detalhada.

Uma porção de fumo e um maço de papel usado para confeccionar cigarros foram achados na cela em que o homem estava.

Leia Mais


Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que vai investigar o caso. A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar como os aparelhos chegaram ao homem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi ouvido pelo conselho disciplinar e poderá sofrer sanções que vão, desde advertência até a comunicação ao juiz da execução penal, o que pode prejudicar o cumprimento da pena.

Tópicos relacionados:

alo-

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay