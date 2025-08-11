Manobra de Heimlich: entenda método que salvou adolescente de engasgo

Um adolescente de 14 anos conseguiu salvar o primo de 13, que se engasgou após tomar uma mistura de leite com achocolatado e flocos crocantes, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

O socorro veio na forma da Manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que está engasgada.

O que é e como fazer a Manobra de Heimlich

Indicada para casos de asfixia causados por alimentos ou objetos que bloqueiam as vias respiratórias, a manobra pode ser aplicada em crianças maiores de um ano, adolescentes e adultos, além de recém-nascidos (saiba mais abaixo).

Se a pessoa que engasgou for adulta ou adolescente, com estatura superior a da pessoa que esteja realizando o método de salvamento, é preciso levantá-la (caso ela esteja sentada) e abraçá-la por trás, segurando-a ao fechar uma das mãos e colocar a outra por cima.

Após isso, é recomendado apertar a barriga da pessoa na região epigástrica, ou seja, na "boca do estômago". Se a pessoa tiver menor estatura, agache e realize o mesmo procedimento. Também é orientado chamar os serviços de emergência se a pessoa não desengasgar.

Manobra de Heimlich Prefeitura Poços de Caldas/Reprodução

E no caso de bebês recém-nascidos?