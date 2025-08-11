Manobra de Heimlich: entenda método que salvou adolescente de engasgo
Jovem de 14 anos salvou primo de 13 que se engasgou ao tomar mistura de leite com achocolatado e flocos crocantes
Um adolescente de 14 anos conseguiu salvar o primo de 13, que se engasgou após tomar uma mistura de leite com achocolatado e flocos crocantes, no bairro Guararapes, em Fortaleza.
O socorro veio na forma da Manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que está engasgada.
O que é e como fazer a Manobra de Heimlich
Indicada para casos de asfixia causados por alimentos ou objetos que bloqueiam as vias respiratórias, a manobra pode ser aplicada em crianças maiores de um ano, adolescentes e adultos, além de recém-nascidos (saiba mais abaixo).
Se a pessoa que engasgou for adulta ou adolescente, com estatura superior a da pessoa que esteja realizando o método de salvamento, é preciso levantá-la (caso ela esteja sentada) e abraçá-la por trás, segurando-a ao fechar uma das mãos e colocar a outra por cima.
Após isso, é recomendado apertar a barriga da pessoa na região epigástrica, ou seja, na "boca do estômago". Se a pessoa tiver menor estatura, agache e realize o mesmo procedimento. Também é orientado chamar os serviços de emergência se a pessoa não desengasgar.
E no caso de bebês recém-nascidos?
- Apoie o bebê sentado em uma de suas coxas
- Com uma das mãos, dê suporte em suas costas e com a outra faça a letra V para manter sua boca aberta
- Depois, com cuidado, mantendo as mãos nas mesmas posições, vire a criança para sua axila e não solte a garganta, mantendo-a aberta
- Com isso, dê cinco batidas vigorosas nas costas do bebê com a parte de baixo de uma das mãos continue apoiando e protegendo a criança com a mão de baixo, para proteger sua parte frontal (o peito do recém-nascido)
- Após isso, vire o bebê de frente para você; com dois ou três dedos, na linha dos mamilos, pressione cinco vezes no meio do peito
- Repita o procedimento até que ele desengasgue completamente