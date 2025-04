Adolescente morre engasgado durante jantar em centro socioeducativo

Um adolescente de 16 anos morreu após se engasgar com um pedaço de carne durante o jantar no Centro Socioeducativo de Passos, no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (21/4), de acordo com a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 17h15, enquanto o jovem jantava com outros internos da unidade. Ao se engasgar, dois socioeducadores iniciaram imediatamente os procedimentos de primeiros socorros, aplicando a manobra de Heimlich, mas não conseguiram desobstruir as vias respiratórias do adolescente.

Com o jovem já inconsciente, os funcionários o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em um carro da própria instituição.

Na unidade de saúde, os profissionais plantonistas localizaram e removeram o pedaço de carne que obstruía a respiração do adolescente. Apesar dos esforços, que incluíram massagem cardíaca por cerca de 45 minutos, o adolescente não resistiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota oficial, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) afirmou que todas as providências de socorro imediato foram tomadas pela equipe da unidade. E que a família da vítima está sendo amparada.