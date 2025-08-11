Queridinha do momento: blefaroplastia está no topo do ranking de cirugias

A blefaroplastia está no topo das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo e o Brasil é o país que mais realiza o procedimento no mundo, segundo relatório global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). E não para por aí, a cirurgia das pálpebras também foi o procedimento facial mais feito no país, sendo mais realizada até mesmo que a aplicação do ácido hialurônico por cirurgiões plásticos, de acordo com a ISAPS.

“Indicada para fins estéticos e também funcionais, visto que a flacidez excessiva das pálpebras pode atrapalhar a visão de algumas pessoas, a cirurgia tem como objetivo rejuvenescer a área periorbital (região que envolve o olho) através da retirada do excesso de pele e bolsas de gordura presentes nas pálpebras superiores e inferiores, com a possibilidade do reposicionamento dessas estruturas ou preenchimento de sulcos na região quando o médico julgar necessário”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez.

Segundo o cirurgião plástico Wellerson Mattioli, diretor da Clínica Moderna Sculpt, o crescimento da blefaroplastia reflete uma mudança de percepção estética global: mais do que parecer jovem, as pessoas buscam um olhar mais leve, descansado e expressivo.

"A área dos olhos é uma das primeiras a mostrar sinais de envelhecimento e cansaço, mesmo em pessoas jovens. Além disso, é uma cirurgia de recuperação relativamente rápida, com resultados muito satisfatórios e naturais, fatores que aumentam sua popularidade. No Brasil, onde a estética facial é valorizada culturalmente, essa demanda se intensifica ainda mais”, explica.

“Por muitos anos, a blefaroplastia foi tratada apenas como uma cirurgia focada em tirar o excesso de pele ou as bolsas sob os olhos. Hoje, no entanto, essa visão mudou. Com os avanços das técnicas e o amadurecimento da percepção sobre beleza e saúde, a blefaroplastia se tornou uma cirurgia altamente personalizada, com uma avaliação mais global do olhar”, explica a cirurgiã plástica Beatriz Lassance.

Os especialistas apontam que o procedimento entrou no gosto e na rota estética dos brasileiros, já que o olhar é uma região-chave na comunicação não verbal. "Ele transmite emoções, vitalidade e confiança. Muitas vezes, o excesso de pele nas pálpebras e as bolsas de gordura abaixo dos olhos fazem a pessoa parecer mais cansada ou envelhecida do que realmente está. Por isso, a busca por um ‘olhar descansado’ se tornou um objetivo estético importante, superando inclusive procedimentos injetáveis. É uma tendência clara: as pessoas querem parecer bem, com naturalidade e sem excessos”, comenta Wellerson.

Respeitando a anatomia

De acordo com Wellerson, hoje busca-se preservar e reposicionar estruturas, respeitando a anatomia individual. Além disso, há uma valorização crescente da harmonia do terço superior da face como um todo, o que muitas vezes envolve a associação com lifting de sobrancelhas ou tecnologias de rejuvenescimento da pele. "A tendência é cada vez mais personalizada e menos padronizada”, diz.

Para isso, o cirurgião avalia fatores como gênero, idade, etnia, proporções faciais e até o estilo de vida do paciente. "Um olhar bonito não é apenas um olhar jovem, é um olhar natural, coerente com quem aquela pessoa é”, reforça Beatriz Lassance.

Blefaroplastia e lifting

Wellerson explica que é comum combinar a blefaroplastia com lifting facial, de sobrancelhas ou cantopexia (sustentação do canto lateral dos olhos), dependendo das características anatômicas do paciente. “Também pode ser associada a tratamentos a laser ou com tecnologias de radiofrequência para melhorar a qualidade da pele ao redor dos olhos”, detalha o cirurgião plástico.

Na blefaroplastia, o enxerto de gordura também pode ser associado. “Em alguns casos, pequenas quantidades de gordura são reposicionadas ou enxertadas para suavizar sulcos e dar suporte ao olhar”, diz o cirurgião plástico.

“Não se trata apenas de tirar o que sobra, mas também de reconstruir volumes, preencher lacunas e redesenhar de forma sutil o contorno ocular”, diz Beatriz Lassance.

Há riscos?

Apesar de ser uma cirurgia segura quando realizada por especialistas, como todo procedimento cirúrgico, a blefaroplastia tem riscos. Entre eles estão:

Hematomas

Infecção

Assimetrias

Dificuldade para fechar completamente os olhos no pós-operatório

Em casos raros, alterações na visão

“Por isso, é essencial que o procedimento seja feito por cirurgião plástico habilitado, com experiência na região periocular e em ambiente seguro”, comenta Wellerson.

O paciente deve seguir rigorosamente as orientações médicas no pré e pós-operatório. Isso inclui evitar exposição ao sol, fazer compressas geladas nos primeiros dias, evitar esforço físico e dormir com a cabeça elevada. "Também é fundamental suspender medicamentos que aumentem o risco de sangramento, como aspirina e anti-inflamatórios, antes da cirurgia, sempre com orientação médica. A escolha de um profissional experiente é o primeiro passo para um resultado seguro e satisfatório”, complementa.