Adolescente faz manobra de Heimlich e salva primo engasgado

Silas Vasconcelos, de 14 anos, salvou a vida do primo Igor na última quinta-feira (7/8). Os dois moram em Fortaleza (CE) e estavam conversando. Foi quando Igor, de 13 anos, se engasgou enquanto tomava uma mistura de leite com achocolatado e flocos crocantes. O primo fez uma manobra de Heimlich, técnica de tração abdominal para desobstruir as vias aéreas, e conseguiu resolver a situação.

O episódio aconteceu no apartamento em que Silas mora com a mãe, que é tia de Igor. A família estava hospedada lá para participar de um evento sobre educação. Câmeras de segurança instaladas na cozinha registraram todo o salvamento.

Segundo a mãe de Igor, a empresária Lione Vasconcelos, os dois conversavam e riam quando o engasgo começou. Inicialmente, Silas pensou que o primo estivesse brincando, mas, ao perceber a gravidade, decidiu agir.

A mãe de Silas, que também estava no apartamento, orientou o filho a chamar um vizinho, que é médico. No entanto, no caminho até a porta, o adolescente mudou de ideia. “O Silas disse que, quando saiu na porta pra poder pedir ajuda, ele pensou... E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo mesmo que agiu. Ele pensou: ‘se eu pedir ajuda, como a minha mãe não está sabendo socorrer, o Igor vai estar morto quando eu voltar’. Então ele já retornou na hora e fez a manobra. E foi isso que salvou o Igor”, contou Lione ao G1.

Uma cena de episódio da terceira temporada de “Os Simpsons” foi essencial para evitar a morte por asfixia de duas crianças, uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. Reprodução No episódio “Homer at the Bat”, Homer Simpson engasga com uma rosquinha e seu amigo Lenny Leonard olha para um quadro de avisos que contém um pôster indicando como fazer a manobra de Heimlich, técnica para socorrer quem sofre com um engasgo. Reprodução Em entrevista ao jornal Orlando Sentinel, da cidade localizada no estado da Flórida, uma mulher chamada Karen Bencze revelou que o filho de dez anos repetiu a manobra que viu no pôster da série de animação para salvar o irmão, que estava sem ar após engasgasr-se com uma laranja. Reprodução O mesmo aconteceu no Reino Unido, de acordo com relato de um menino ao diário Sunday Express. Ao ver um colega de escola sofrer com um engasgo, ele aplicou a manobra de Heimlich que havia aprendido ao observar o pôster do episódio de “Os Simpsons”. Reprodução A série "Os Simpsons" já apareceu no noticiário por outra razão, a de ser "capaz" de prever o futuro. Isso porque fatos retratados em episódios aconteceram de forma similar na vida real, alimentando essa fama. Divulgação Um caso recente de suposta "previsão" se refere à exposição ‘Willy Wonka Experience’, em Glasgow, na Escócia. Os organizadores prometeram atividades imersivas no universo da famosa fábrica de chocolate. Mas o fracasso foi tão grande que os realizadores prometeram ressarcimento ao público. Divulgação No site do evento, havia a promessa de que as crianças fariam uma viagem repleta de surpresas encantadoras, projeções e efeitos visuais, com distribuição de brindes. Mas a experiência durou apenas dois minutos e não havia quase nada no evento. Até os atores contratados para o "espetáculo" se decepcionaram. Divulgação Vale ressaltar que tal evento não tem ligação com os produtores do filme "Fantástica Fábrica de Chocolate”, estrelado pelo ator Timothée Chalamet. Apenas se inspirava na obra, em que Wonka conduz a produção de maravilhosos chocolates e distribui bilhetes dourados para a premiação das crianças. Divulgação No episódio ‘Bart’s Inner Child’, da quinta temporada, Homer Simpson abre um parque infantil no quintal de casa e cobra ingresso prometendo muita diversão. Mas a experiência decepciona o público e o negócio fracassa. Daí a semelhança apontada pelos fãs da série. Divulgação Os entusiastas do famoso seriado estão sempre em busca de episódios específicos da série com o intuito de reforçar mais uma vez a noção de que o programa consegue prever o futuro. Reprodução/Os Simpsons Adeptos dessa tese já destacaram as semelhanças de um episódio com o trágico evento do submersível Titan, que desapareceu no dia 18/6/2023 durante uma expedição aos destroços do Titanic e depois implodiu matando todos a bordo. reprodução / star+ No episódio “Na Onda do Mar”, da 9ª temporada, Homer, Barney e Moe ficam presos em um submarino nuclear durante o que eles imaginavam ser um treinamento para a Marinha. Mas esse nem é o que mais se aproxima da história real. reprodução / star+ O 10º episódio da temporada 17, intitulado “O Pai do Homer”, mostra o protagonista descobrindo que um bilionário pode ser seu pai biológico e ambos embarcam em submarinos para chegar ao fundo do mar. reprodução / star+ Chegando lá, os dois não só encontram destroços de um navio perdido, como se perdem, e Homer ainda enfrenta problemas com o oxigênio. Relembre outras "premonições" da série! reprodução / star+ Derrota para a Alemanha na Copa: Na 25ª temporada, exibida entre 2013 e 2014, Homer é chamado para ser árbitro da Copa do Mundo. Em um determinado momento, é mostrado que a Alemanha venceu o Brasil. Pelo menos o placar foi um pouco mais modesto, só 2 x 0. reprodução / star+ O episódio foi lançado alguns meses antes do fatídico 7x1, na Copa de 2014, e deixou muita gente assustada com o poder de "premonição" do desenho. reprodução / star+ Nesse mesmo episódio, Homer acaba se envolvendo em um esquema de manipulação de resultados e aparecem várias notas de R$ 200,00, sendo que a cédula só foi lançada oficialmente no Brasil em 2020! reprodução / star+ Pandemia de Covid: Em um episódio que foi ao ar em 1993, Margie contrai uma nova gripe asiática chamada “Gripe de Osaka”. Os habitantes da cidade até ficam trancados em casa até que se descobrisse a cura… reprodução star+ Trump presidente: Essa teoria foi uma das mais famosas na internet. No episódio “Bart to the future”, exibido no início dos anos 2000, ninguém menos que Donald Trump é eleito presidente dos EUA. reprodução / star+ Depois dele, Lisa se elege no lugar e afirma que "herdou uma grande dívida" e que "o país estava quebrado". Coincidência? reprodução / star+ Guerra Rússia x Ucrânia: No mesmo episódio em que Homer, Barney e Moe ficam presos em um submarino nuclear, já se falava sobre a reocupação de territórios que faziam parte da União Soviética pela Rússia, o que inclui a Ucrânia. reprodução / star+ Tigre: Em 1993, um episódio de “Os Simpsons” mostra uma dupla de mágicos sendo atacada por um tigre branco que eles usam em seu espetáculo. A “premonição” teria a ver com Roy, da dupla famosa de mágicos Siegfried e Roy, que foi atacado pelo mesmo animal 10 anos depois. reprodução / star+ A Partícula de Deus: Na 10ª temporada, Homer passa por uma crise de meia-idade e resolve tentar se tornar inventor. Acontece que por muito pouco ele não prevê a chamada “Partícula de Deus”, que veio a ser descoberta 10 anos depois. reprodução / star+ Os Simpsons não só fizeram previsões sobre ciência e política, mas também acertaram ao afirmar que a Walt Disney Company se tornaria proprietária da Fox. montagem / reprodução / divulgação Em 1998, um episódio foi transmitido com a sequência de abertura da série alterada, revelando que a Fox era uma subsidiária da Walt Disney Company. reprodução / star+ O acordo de aquisição na verdade foi finalizado em 2017, com um valor surpreendente de US$ 52,4 bilhões, equivalente a cerca de R$ 270 bilhões na taxa de câmbio atual. Pixabay Aliás, falando em "Os Simpsons", o produtor e roteirista da série, Mike Reiss, já tinha ele mesmo feito visitas aos destroços do Titanic com a própria empresa OceanGate -- a mesma da tragédia recente. reprodução twitter O produtor contou que a embarcação acabou sendo desviada por correntes marítimas e foi parar a 500 metros de distância de onde deveria ter chegado. reprodução bbc brasil "Você simplesmente cai como uma pedra por duas horas e meia", contou o roteirista. reprodução twitter

A técnica fez com que Igor expelisse parte do líquido e voltasse a respirar com mais facilidade.Após o susto, Igor foi levado a um hospital particular, onde recebeu medicação para aliviar dores na garganta e no peito. Ele não sofreu outras sequelas.

Silas aprendeu a fazer a manobra com o irmão mais velho, que havia mostrado vídeos sobre primeiros socorros na internet. “Eles já tinham conversado sobre como agir nessas situações, e o Silas conseguiu colocar em prática na hora certa”, explicou Lione.

Para a família, além do conhecimento técnico, o vínculo entre os primos foi decisivo para o desfecho positivo. “Foi muito rápido. Em segundos, tudo poderia ter acabado de outra forma. Hoje, agradeço a Deus e à coragem do Silas”, disse a mãe emocionada.

Como fazer a manobra de Heimlich?

Pessoa acordada (consciente)

Posicione-se atrás da vítima, envolvendo-a com os braços Feche uma das mãos com o polegar para baixo e posicione-a entre o umbigo e a caixa torácica Coloque a outra mão firmemente sobre o punho fechado Puxe com força e rapidez — para dentro e para cima — como se desenhasse um “C” ou vírgula com o punho Repita até que a respiração normalize ou até a pessoa perder a consciência.

Pessoa inconsciente (desmaiada)

Se a pessoa ficar inconsciente, não tente continuar com a manobra. Chame imediatamente o serviço médico e inicie a massagem cardíaca (RCP). A pressão dessas compressões pode ajudar a expulsar o objeto e manter a circulação sanguínea.

Fazer a manobra em si mesmo

Feche o punho da mão dominante e coloque-o entre o umbigo e a caixa torácica Segure firmemente com a outra mão Apoie essa região contra um objeto firme (como o encosto de uma cadeira ou uma mesa) Empurre com força e rapidez, para dentro e para cima — no formato de “C” ou vírgula Repita quantas vezes forem necessárias, até desobstruir.

Em bebês