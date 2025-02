Criança de 2 anos morre após engasgar com pitomba

IS

Uma menina de 2 anos morreu após se engasgar ao comer uma pitomba em Pavussu, no interior do Piauí. O engasgo aconteceu na noite de quarta-feira (19/2). Eloá Crystine Pereira Ramon foi levada à unidade de saúde, mas não resistiu.

O prefeito de Pavussu, Winincius Valério, decretou luto oficial no município nesta quinta-feira (20/2). "Nossa cidade se recolhe em pesar pela morte trágica e tão precoce de Eloá. Que Deus a recebe em sua glória", publicou nas redes sociais.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que a situação foi uma "fatalidade, que infelizmente não pôde ser evitada a tempo". A informação é do portal ClubeNews.

A creche em que a menina estudava, Zulmira Alencar da Silva, também lamentou o ocorrido por meio de declaração oficial. "Eloá Crystine trouxe alegria e sorrisos para nossas vidas, e sua ausência deixará uma lacuna imensurável em nossa comunidade. Que as memórias dos momentos felizes que compartilhamos sirvam de conforto neste momento difícil", informou.

"Estamos unidos em solidariedade e apoio à família da nossa amiga Luana e nosso amigo Arnoldo, oferecendo nossas mais sinceras condolências, que a paz e o amor possam envolvê-los neste momento de luto", completou a instituição.

Engasgos

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 84% dos engasgos ocorrem em menores de 5 anos, uma vez que os pequenos não têm capacidade de mastigar alimentos de forma completa. Além disso, as crianças nessa idade são muito ativas enquanto comem e têm hábito de colocar objetos na boca.

Os principais causadores de engasgo, segundo a organização, são alimentos como milho, pipoca, nozes, amendoim, feijão, salsichas e fragmentos de ossos; bem como peças de brinquedos, bolinhas, moedas, tampas de canetas, tachinhas, pinos, clipes de papel, parafusos, balas e bexigas.

Conforme os especialistas, deve-se tomar cuidado com alimentos e objetos que possam se amoldar na via aérea, como ocorreu com a pitomba.

Confira mais recomendações da SBP:

Orientar a criança para não colocar pequenos objetos entre os lábios ou na boca;

Verificar se os brinquedos estão em boas condições e são adequados à idade;

Garantir que a criança esteja acordada e bem alerta antes de oferecer comida;

Não deixar que a criança ou bebê se alimente deitado;

Não oferecer comida ou bebida para a criança ou bebê enquanto estiver andando, brincando, falando, chorando etc.

