Vídeo: bebê de 10 dias engasgado com leite materno é salvo por policiais

Um bebê de apenas 10 dias se engasgou com leite materno dentro de um carro em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Assustados, familiares pediram ajuda a policiais do 12° BPM (Niterói) que passavam pelo local.



Ao se depararem com o recém-nascido desfalecido, os agentes iniciaram a manobra de Heimlich, uma técnica de desengasgo. Instantes depois, o bebê chora em resposta ao procedimento bem sucedido dos policiais.

Após o susto, o pequeno deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima, onde recebeu atendimento médico.