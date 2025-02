Vídeo: bebê com menos de um ano faz compra com cartão de crédito pela Alexa

O influenciador digital Leonardo Luciani Pereira, de Caxias do Sul (RS), chocou os internautas ao publicar um vídeo contando que sua filha Cecília, de 8 meses, realizou, sem querer, uma compra on-line que utilizava o crédito on-line.

"Essa criança de 8 meses fez uma compra no meu cartão de crédito", diz ele para a câmera. O influenciador mostra a compra para os seguidores: uma máscara facial para os olhos. "Esses dias chegou aqui em casa essa máscara bizarra. Eu peguei a encomenda e logo entreguei para a Bruna (esposa). A questão é que a minha mulher me olhou e falou assim: 'Não fui eu que comprei isso'. E eu logo imaginei: pois bem, ela compra tanta tralha que deve ter se esquecido do que comprou. Então eu fui pegar as imagens das câmeras aqui de casa e nesse momento eu peguei a criminosa", descreve.

Em seguida, mostra as imagens da câmera da sala de estar, em que a bebê está brincando próxima à assistente virtual Alexa. "Olha só, ela toda sorrateira ali. Parece que está procurando uma coisa dela, não parece, gente? Só que presta atenção nesse comportamento agora", diz ele. A menina pressiona a tela e é perceptível que algo ocorreu, e depois ela sai de perto. "E sai numa tranquilidade impressionante", comenta Leonardo.

Ao investigar o ocorrido, o pai explica: "Eu descobri que essa Alexa aqui fica mostrando sugestões de compras e, em apenas alguns cliques, se você tiver seu cartão registrado na Amazon, você vai efetuar uma compra. Ou seja, se você tem uma Alexa dessas em casa e se você tem uma dessas [uma bebê] em casa, mantenha as duas bem longe uma da outra".

Ele relata que, inicialmente, não achou possível que sua filha de oito meses tivesse feito a compra. "Para ser sincero, eu nem sabia que era possível fazer compras naquele dispositivo. Mas fui vendo as imagens, batendo os horários e, posteriormente, analisando o aparelho, descobri que em apenas dois toques é possível fazer uma compra, já que meu cartão de crédito sempre esteve salvo na conta. De alguma maneira, ela conseguiu dar esses dois toques exatamente nos lugares corretos e comprou um produto sugerido pela própria plataforma".

Por fim, explica as medidas que ele e a esposa tomaram para evitar esse tipo de situação: "Deixamos o aparelho numa prateleira um pouco mais alta e removemos a opção de comprar pelo dispositivo. Também existem opções de bloqueio de tela, para evitar que crianças mexam".



