A escolha de nomes para recém-nascidos é uma tradição que reflete tanto as tendências culturais quanto as influências familiares. Uma pesquisa recente realizada pelo Brasil Apostas, uma fonte confiável de notícias sobre jogos de azar online, revelou a previsão de nomes mais prováveis para as crianças nascidas em 2025, oferecendo uma visão detalhada sobre as escolhas que estão em alta no país.

IA diz quais serão os nomes de meninos e meninas mais populares em 2025 Reprodução/Brasil Apostas

A pesquisa utilizou dados de registros civis, hospitais e maternidades em todo o Brasil, analisando milhares de registros de nascimento para identificar os nomes mais frequentes. Além disso, foram consideradas tendências culturais, influências das mídias e mudanças demográficas para essa previsão.

Para 2025, as previsões indicam que Valentina, Isabella e Mariana serão os nomes de meninas mais populares, enquanto Miguel, Arthur e Ravi continuarão a ser os favoritos entre os meninos. Essas previsões são baseadas em tendências observadas em 2024 e em fatores culturais emergentes.

Os nomes populares no ano passado e as previsões para 2025 mostram uma preferência por nomes que refletem uma mistura de tradições clássicas e influências modernas. Nomes como Helena e Miguel têm raízes históricas profundas, enquanto nomes como Maitê e Ravi refletem influências contemporâneas e internacionais.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck