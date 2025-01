Cafeína faz mal? Mitos e verdades sobre o estimulante

Muitas pessoas dizem que conseguem despertar pela manhã somente depois de tomar uma dose de café. “Isso acontece devido a ação da cafeína, fitoquímico com ação estimulante do sistema nervoso central, capaz de nos deixar alertas”, explica o nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife.

O composto bioquímico também está presente naturalmente em outras bebidas, como na erva mate, no chá verde, no guaraná e no cacau, além de ser vendido como suplemento (combinado ou não a outras substâncias), e ganhou destaque nas últimas décadas por conta de seus vários benefícios. Inclusive, em 2004, a cafeína saiu da lista de substâncias restritas pela Agência Mundial Antidoping e passou a fazer parte das recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Conheça os mitos e as verdades sobre os benefícios da cafeína para o corpo:

1. Melhora o desempenho físico

Verdade. Segundo uma revisão que envolveu 40 estudos publicada no "Journal of Science and Medicine in Sport", a cafeína é uma substância com a capacidade de potencializar a contração muscular e aumentar a tolerância ao esforço físico intenso, contribuindo para adiar o cansaço e manter o atleta por mais tempo nas atividades de média e longa duração (endurance).

2. Ajuda no raciocínio

Verdade. Por atuar no sistema nervoso central, a cafeína aciona o estado de alerta, contribuindo para a concentração, o foco e reduzindo o tempo de reação, possibilitando uma tomada de decisão mais rápida.

3. A cafeína pode ser consumida livremente

Mito. Nada em excesso faz bem ao organismo e o mesmo acontece com a cafeína uma vez que o consumo excessivo pode gerar agitação, insônia e ansiedade, além de taquicardia, pressão alta, azia e refluxo em pessoas com predisposição. Por esse motivo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considera seguro o consumo de até 400 mg de cafeína por dia para adultos saudáveis e atletas, o que equivale a cinco xícaras de café, sendo que cada dose não deve passar de 200 mg.



“Ainda assim, é sempre recomendável que a substância seja consumida por meio de suplementos ou alimentos sob a orientação de um profissional de nutrição”, orienta o nutrólogo.

4. Apresenta efeito analgésico



Verdade. Não é à toa que esse composto bioativo acompanha fórmulas de alguns medicamentos para dores de cabeça e musculares, uma vez que otimiza os efeitos dos analgésicos no organismo.

A substância é, inclusive, indicada por alguns profissionais de saúde para ser consumida entre quatro e seis horas depois do final da atividade física a fim de reduzir a dor de início tardio que surge nos dias seguintes ao exercício.

5. É aliada do emagrecimento

Em termos. A cafeína pode aumentar a atividade de enzimas que disponibilizam a gordura do corpo como combustível por meio da produção de calor sobre os tecidos (termogênese) atuando no aumento temporário do metabolismo. “No entanto, ela sozinha não faz milagre. É imprescindível reduzir as calorias por meio da dieta e manter o metabolismo ativo com a prática de exercícios físicos”.

6.Todas as pessoas podem consumir cafeína

Mito. Pacientes com histórico de pressão alta e outros problemas cardiovasculares não têm a recomendação de consumir cafeína mesmo em alimentos. Quem sofre com quadros de gastrite também deve evitar alimentos com a substância, uma vez que ela tem ação irritativa em contato com a mucosa. Indivíduos com ansiedade e insônia possuem contraindicação para usar cafeína. Por isso, nessas situações a orientação do médico ou nutricionista é indispensável.

