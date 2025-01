Atriz chinesa Zhao Lusi é diagnosticada com transtorno de conversão

Desde o final do ano passado, a atriz chinesa Zhao Lusi, de 26 anos, vem enfrentando problemas relacionados à sua saúde mental e neurológica: transtorno de conversão, ansiedade, depressão e afasia (saiba mais abaixo), de acordo com relatos da mídia local.



Os rumores sobre seu estado de saúde surgiram ainda em dezembro, desde que imagens dela em uma cadeira de rodas sendo levada às pressas ao Hospital de Hangzhou, na China, viralizaram nas redes sociais.

As fotos e vídeos de Lusi fragilizada preocuparam fãs ao redor do mundo, que se mobilizaram nas redes para pedir por mais informações sobre o estado de saúde da artista. Após a pressão dos fãs, a assessoria de imprensa da atriz, na ocasião, confirmou que ela suspendeu todos os compromissos profissionais após uma "crise de saúde", sem dar detalhes do que aconteceu.



De acordo com relatos da mídia local, a hospitalização de Lusi pode estar relacionada à intensa agenda de trabalho. Recentemente, a atriz compartilhou registros de sua recuperação em casa.

Zhao Lusi participou de muitos C-dramas (doramas chineses), como "Namoro na Cozinha" ("Dating in the Kitchen") e "O Romance do Tigre e da Rosa" ('The Romance of Tiger and Rose"), mas alcançou fama global ao estrelar o romance "Amor Oculto", em 2023.

O que é transtorno de conversão?

Segundo artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, é uma condição em que problemas emocionais ou psicológicos se manifestam como sintomas físicos. Isso pode incluir sintomas como:

Cegueira

Paralisia

Tremores

Dificuldade para andar

Problemas de equilíbrio

Dificuldade para engolir



Alucinações

Convulsões não relacionadas à epilepsia

A condição não é tão comum. Estima-se que quatro a 12 pessoas em cada 100 mil recebam um diagnóstico de transtorno de conversão por ano, segundo a Cleveland Clinic, tendo maior incidência em mulheres do que homens. Muitas vezes, esses sintomas não são facilmente identificados em exames médicos iniciais, porque não há uma causa física clara para eles.

Qual a relação com depressão, ansiedade e afasia?

A condição geralmente acomete indivíduos que já estejam enfrentando ansiedade e depressão. De acordo com a publicação, um dos tratamentos indicados, inclusive, é pelo uso de antidepressivos e ansiolíticos.

Em relação à afasia, são diagnósticos diferentes: enquanto o transtorno é psiquiátrico, a afasia é neurológica. No entanto, como os sintomas do transtorno podem incluir convulsões, há a possibilidade de favorecer a afasia, que afeta a capacidade de comunicação, gerando dificuldade da pessoa de se expressar e de entender a linguagem escrita e falada.

Não há informações sobre se Zhao teve convulsões associadas ao transtorno. A condição também pode afetar pessoas jovens.

A causa mais comum para a afasia é o acidente vascular cerebral (AVC), mas também pode ser causada por tumores cerebrais, encefalites, traumatismos crânio-encefálicos, entre outras doenças.

O diagnóstico é feito por avaliação médica, testes de função cerebral e exames de imagem, como tomografia ou ressonância magnética.

