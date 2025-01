Autor promove conscientização sobre Alzheimer após conviver com a sogra

Após se especializar em acessibilidade e adequar toda uma vida para receber Carolina, sua filha com paralisia cerebral, o profissional da área de arquitetura e escritor Mário Cezar da Silveira se dedica à literatura como ferramenta de conscientização.

Agora, em homenagem à sogra, com quem conviveu diariamente quando acometida pelo Alzheimer , o autor imprime os desafios reais de muitas famílias que enfrentam a doença em O que me falta....

A partir de pesquisas e investigações com psiquiatras, gerontologistas e neurologistas, Mário busca despertar no leitor a necessidade de reconectar laços e estimular uma sociedade mais acessível.

Anna, a protagonista, entregou 58 anos de casamento a um homem castrador, foi furtada de viver um grande amor. Com a morte do marido, ela passa a querer criar novas memórias, e mais uma vez é interrompida, desta vez, pelo Alzheimer.

Cada vez tenho mais sensação de que estou me esquecendo das coisas, como se arrancassem

folhas do livro da minha vida, ou se apagassem o que estou vivendo agora.

Parece que a vida que estou vivendo não é mais a minha

. (O que me falta..., p. 129)

A obra mostra as dores de quem lida com os problemas que a enfermidade traz. Hellen, filha de Anna, vive o drama de voltar para casa, da qual foi expulsa pelo pai, para cuidar da mãe. Como cuidadora, ela passa a viver em conflito ao tentar se reconectar com a figura materna, que se perde em um universo a cada dia mais silencioso.

Sensível ao processo de apagamento da memória, o autor dá voz à protagonista, que narra como enfrenta as dificuldades de mobilidade, a rejeição dessa nova condição e um imenso sentimento de vazio, que só consegue preencher com o avanço do Alzheimer. Mário Cezar da Silveira apresenta, ainda, conflitos que podem abalar de forma irreparável as relações familiares, como a morte prematura de um filho, a falta de aceitação de transgeneridade e o preconceito racial.

Com o intuito de despertar empatia em relação ao envelhecimento e à doença, o escritor proporciona a conexão do leitor com as próprias memórias, uma vez que é fácil enxergar a si mesmo em diversos pontos desta história. O que me falta... é um romance afetivo sobre a importância das lembranças, liberdade, diversidade e relacionamentos.

Ficha Técnica:

Título: O que me falta...

Editora: Letra D’Arte

Páginas: 172

Preço: R$40,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Mário Cezar da Silveira desenvolveu sua carreira na área de arquitetura e foi obrigado a repensar a vida com o nascimento de sua filha Carolina, com sequelas de paralisia cerebral. Tornou-se um estudioso de acessibilidade e Desenho Universal, e passou a ministrar palestras sobre temas relacionados a pessoas com deficiência. Sua vivência e aprendizado culminou com a necessidade de escrever seu primeiro livro: “a.C., d.C. – antes da Carolina, ...depois da Carolina”, que obteve bastante sucesso e acabou por alimentar seu prazer em escrever.