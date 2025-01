Climatério: tratamento personalizado ajuda a controlar sintomas

O climatério é uma fase natural da vida das mulheres, marcada por mudanças hormonais significativas que podem causar sintomas físicos e emocionais variados. No Brasil, a idade média para entrada na menopausa, uma etapa importante do climatério, é de 48 anos. No entanto, apenas 50% das mulheres buscam tratamento para aliviar os sintomas, enquanto 4% permanecem sem assistência na pós-menopausa, segundo dados recentes divulgados pela Associação Paulista de Medicina (APM), de estudo publicado na revista científica Climateric que envolveu pesquisadores da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Faculdade de Medicina do ABC, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Pavia, na Itália.

Ao todo, 1,5 mil mulheres, com idades entre 45 e 65 anos, foram entrevistadas para estabelecer o perfil brasileiro da menopausa. De acordo com a pesquisa, cerca de 80% das mulheres brasileiras que vivenciam este período relataram ondas de calor, enquanto 70% disseram enfrentar distúrbios de humor, como ansiedade e depressão. Além disso, muitas relataram dificuldades no sono, cansaço e dores musculares, sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida e produtividade no trabalho.



A Terapia de Reposição Hormonal (TRH) é frequentemente utilizada para aliviar sintomas como ondas de calor, suores noturnos e secura vaginal. Consiste na administração de hormônios para compensar a diminuição natural que ocorre durante o climatério. No entanto, a decisão de iniciar a TRH deve ser cuidadosamente avaliada por um profissional de saúde, levando em conta os benefícios e possíveis riscos associados.

Abordagem individualizada

Para Izabelle de Mello Gindri, doutora em Engenharia Biomédica pela UTD (University of Texas at Dallas), cientista, farmacêutica, cofundadora e CEO da bio meds Brasil, empresa especializada em tratamentos de reposição hormonal, cada mulher vivencia o climatério de forma única. “É essencial que o tratamento seja personalizado. Uma avaliação criteriosa, como idade, histórico médico e intensidade dos sintomas, permite determinar a terapia mais adequada, seja ela hormonal ou natural, garantindo maior eficácia e segurança no manejo dos sintomas", explica.

A TRH consiste na administração de hormônios, como estradiol, progesterona e testosterona, para compensar a diminuição natural desses hormônios no organismo feminino. Lembrando que o uso de cada um desses hormônios vai depender das necessidades individuais de cada paciente. Uma avaliação clínica criteriosa por profissional médico permitirá determinar quais hormônios precisarão ser utilizados e de acordo com a intensidade dos sintomas, quais doses serão as mais adequadas para iniciar o tratamento. É importante reforçar que sempre orientamos que o início do tratamento seja feito com a menor dose necessária, podendo ser ajustada de acordo com o resultado clínico de cada paciente.

