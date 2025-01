Lucas Lucco e padre Fábio de Melo falam sobre luta contra depressão

A luta contra a depressão tem se tornado um tema recorrente entre celebridades. "Ao compartilharem suas histórias, eles ajudam a quebrar o estigma em torno dessa doença", avalia a neuropsicóloga Karliny Uchôa.



06/12/2024 - 10:36 Estudo aponta elo entre microbiota intestinal e depressão na gravidez

01/01/2025 - 16:13 Ansiedade e depressão: 6 livros para ajudar a lidar com esses transtornos

22/01/2025 - 14:30 Padre Fábio de Melo: por que a depressão pode voltar? Entenda Leia mais

Depressão entre famosos

Recentemente, o cantor sertanejo Lucas Lucco e o padre Fábio de Melo falaram de público sobre as dificuldades que enfrentam em busca de saúde mental.

Em um evento marcado por grande emoção, durante as celebrações dos 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria, na Arena Pernambuco, o padre Fábio de Melo, 53 anos, reiterou aos fiéis a luta que vem travando contra a depressão. “Eu sei que o Senhor está aqui e sei que não vou desistir. Quero pedir que estendam os braços para aqueles que sofrem comigo”, disse o padre.

Ídolo da música sertaneja, Lucas Lucco, 33 anos, também é conhecido por sua luta contra a depressão. Em uma entrevista recente ao Podshape, o cantor falou sobre a pressão emocional que a fama impõe, especialmente quando o sucesso se torna difícil de manter. “Acho que tem muito a ver com a fama. Você conquista um espaço, mas tudo o que vem com isso é muito pesado: a pressão, a cobrança”, explicou.

Ajuda profissional

De acordo com a neuropsicóloga Karliny Uchôa, é preciso reforçar sempre a necessidade de tratar a depressão como uma doença real e buscar ajuda profissional.“É necessário buscar ajuda profissional. A depressão, como qualquer outro problema de saúde física, por exemplo, deve ser tratada com seriedade. Entender que não estamos sozinhos e que a disposição para procurar tratamento médico é fundamental para uma recuperação mais rápida e saudável do equilíbrio na saúde mental", ensina Uchôa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Perfil