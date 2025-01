Exposição em BH estimula a literatura infantil; conheça os benefícios

Para desconectar as crianças por algumas horas das telas dos celulares, e mostrar que ainda é possível se divertir longe dos dispositivos móveis, alguns locais em Belo Horizonte têm investido em atrações para as férias com caráter lúdico e educativo. O objetivo: ser fiel à máxima de que ‘aprender brincando é mais interessante’. É o caso da exposição "As Fantásticas Fábulas de La Fontaine", em cartaz no DiamondMall até 2 de fevereiro, que promete uma jornada imersiva inspirada nos contos do escritor francês que atravessam gerações.

Oito fábulas foram selecionadas para a exposição, a começar pela ‘A Raposa e as Uvas’: em um espaço com cenografia que remete a uma parreira em meio à floresta, os visitantes podem assistir ao desenrolar desta história. No segundo circuito, a protagonista é ‘A Cigarra e a Formiga’, que conta como a Formiga trabalhou para acumular alimentos ao longo do ano, preparando-se para o rigoroso inverno, ao passo que a Cigarra só pensou em tocar as suas músicas. Nesta brincadeira, enquanto observam o trabalho das formigas, as crianças ajudam a cigarra a tocar música por meio de três balanços, nos quais cada assento libera uma nota musical diferente.

Durante o passeio, os visitantes encontram ainda um grande livro cenográfico que apresenta a biografia de La Fontaine (1621-1695), suas principais referências e inspirações, além de abordar a influência do trabalho do escritor no Brasil. A exposição também conta com uma biblioteca, cujo acervo é repleto das fábulas não só do contista francês como de outros autores. É possível ainda assistir a uma animação em que, por meio de inteligência artificial, La Fontaine explica sua inspiração para criar os contos. “Totalmente interativos, os trabalhos mostram para os pequenos a magia da leitura e reforçam o quanto a arte pode ser divertida”, destaca a superintendente do DiamondMall, Larissa Campos.

Conectados

Durante as férias escolares aumenta a preocupação dos pais quanto ao uso excessivo de telas pelos pequenos. Segundo pesquisa da TIC Kids online Brasil, 24% das crianças e adolescentes no país tentam passar menos tempo na internet, mas não conseguem. Feito com 2.424 internautas de 9 a 17 anos, o levantamento apontou ainda que cerca de 22% dos entrevistados admitem que ficam menos tempo do que deveriam com a família pois permanecem horas navegando. Na faixa dos mais velhos, de 15 a 17 anos, o índice chega a 30%.

Para a coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Faseh, Aline Ottoni, a literatura infantil e as brincadeiras pedagógicas oferecidas em exposições como "As Fantásticas Fábulas de La Fontaine", têm um impacto profundo no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. “A exposição a conteúdos lúdicos e literários durante as férias é extremamente benéfica, pois proporciona um equilíbrio natural entre diversão e aprendizado, além de estimular habilidades essenciais, como criatividade, empatia e pensamento crítico, ao mesmo tempo em que criam momentos de relaxamento e conexão familiar.”

Ainda segundo a especialista, a leitura de histórias amplia o vocabulário ao apresentar narrativas que ajudam os pequenos a entender e processar diferentes emoções e situações. “Essas atividades também fortalecem a memória, sem falar que promovem o aprendizado prático, aspectos que o uso excessivo de dispositivos digitais pode limitar”, completa acrescentando que o uso prolongado de telas pode prejudicar o sono, a capacidade de atenção e a saúde emocional.

Uma boa dica, conforme destaca Aline Ottoni, para famílias que desejam incentivar as crianças a reduzir o uso de dispositivos eletrônicos e se socializar mais em feiras e parques é envolvê-las no planejamento dessas atividades, tornando-as participantes ativas. “Os pais podem, por exemplo, permitir que os filhos escolham a feira ou o parque que desejam visitar e incentivá-los a convidar amigos ou familiares para acompanhar. Outra estratégia eficaz é apresentar essas saídas como momentos de aventura ou descoberta, onde elas possam explorar algo novo e emocionante. O mais importante é que os pequenos entendam que existe vida, muita vida, para além das telas”.

A Exposição As Fantásticas Fábulas de La Fontaine foi criada e produzida pela YDreams Global, referência em experiências imersivas, conectando arte, tecnologia e emoção para engajar e encantar o público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Serviço

As Fantásticas Fábulas de La Fontaine

Onde: DiamondMall (Avenida Olegário Maciel, 1600 – Lourdes)

Quando: até 2 de fevereiro, de terça-feira a sábado

Horário: das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Ingressos: disponíveis pelo app Multi (R$40 a inteira e R$20, meia-entrada)