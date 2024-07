� crucial entender a importância de desconectar as crianças da tecnologia, principalmente durante o período noturno

Patrícia Bigonha é designer, palestrante e mãe. Adepta a colocar as crianças como protagonistas na hora de montar seu projeto, ela foi a designer escolhida para fazer o primeiro ambiente infantil da Modernos Eternos BH, que está em sua 9ª edição. O evento ocupa, desde 18 de junho, o Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG). Amanhã (6), a consultora Lorena Furtado abordará "Sono infantil e noites tranquilas", e no domingo (7), a pedagoga Cislene Freitas apresentará uma dinâmica sobre contação de histórias.

A designer tem focado em projetar quartos de dormir como lugares seguros e relaxantes, livres da pressão constante de estar conectado. Isso envolve o "não uso das telas". Este é o primeiro ano em que o evento, que aborda temas de cultura, história, moda, arte, conta com um quarto infantil.

Além de promover um ambiente propício ao sono, que também incentiva o desenvolvimento da criatividade, autonomia e independência, faz questão de criar áreas específicas para diferentes atividades, como cantos de leitura e espaços para brincadeiras não tecnológicas, que estimulam a imaginação e o engajamento em atividades. Para isso, envolve a criança no processo de criação e organização do quarto, aumentando assim sua compreensão e aceitação das regras sobre o uso da tecnologia.

O uso da tecnologia se tornou uma constante na vida das crianças, com tablets, smartphones e computadores sendo ferramentas frequentes de aprendizado e entretenimento. É comum ver os pequenos sempre entretidos com jogos, desenhos e outras possibilidades oferecidas por esses dispositivos eletrônicos.

No entanto, o uso dessas telas tem gerado debates e preocupações entre os especialistas nos últimos anos, o que levou os pesquisadores a levantarem informações sobre o quão prejudicial esse hábito pode ser para uma criança.

Além de afetar aspectos como capacidade de atenção, aprendizado e socialização, um ponto que chama a atenção é que a exposição prolongada à luz azul emitida por essas telas pode resultar em dificuldades para adormecer e uma piora na qualidade do sono, considerado um dos pilares para a saúde e desenvolvimento saudável das crianças.

"É crucial entender a importância de desconectar as crianças da tecnologia, principalmente durante o período noturno, e programar estratégias para combater a 'nomofobia', ou o medo de ficar sem dispositivos móveis, que também é um problema crescente, causando ansiedade e outros problemas psicológicos", recomenda Patrícia. Para ela, estabelecer horários específicos para o uso de dispositivos eletrônicos e criar uma rotina noturna sem tecnologia são passos fundamentais para melhorar a qualidade do sono.

Projetar esses espaços pode melhorar significativamente o desenvolvimento pleno e a saúde das crianças. Isso é essencial para tirar as crianças das telas e incentivar atividades mais saudáveis e criativas. Um quarto bem planejado e decorado pode se transformar em um espaço que estimula a imaginação, a curiosidade e o desenvolvimento infantil de maneira positiva e significativa.





Patrícia Bigonha apoia a promoção de um ambiente propício ao sono, que também incentive o desenvolvimento da criatividade, autonomia e independência da criança Gustavo Xavier/ Divulgação

Ao criar um ambiente aconchegante, colorido e adaptado às necessidades e interesses das crianças, é possível promover atividades offline que estimulem a criatividade, o aprendizado e a interação social. O quarto pode se tornar um refúgio acolhedor, repleto de livros, brinquedos educativos, materiais artísticos e jogos que incentivam a exploração e a diversão longe das telas.



Dessa forma, investir na criação de um quarto agradável e estimulante para as crianças não só contribui para reduzir o tempo de tela, mas também fortalece vínculos familiares, fomenta a criatividade e proporciona um espaço seguro e acolhedor para o crescimento e a diversão infantil. É essencial valorizar a importância desse ambiente como um aliado no desenvolvimento saudável e equilibrado das crianças.



Patrícia Bigonha separou cinco dicas para o quarto infantil ideal, confira:

1. Iluminação



A luz afeta diretamente nossa biologia, uma explicação científica para isso é a influência sob o ciclo circadiano que regula hormônios: o cortisol pela manhã e a melatonina à noite. Para garantir um sono de qualidade, é crucial ajustar a quantidade, temperatura e cor da luz ao longo do dia, promovendo uma transição suave entre vigília e sono.

Quartos muito iluminados prejudicam o sono, por isso recomendo cortinas blackout ou persianas que bloqueiem completamente a luz. Além disso, lâmpadas brancas e frias despertam e estimulam a liberação do cortisol, ótimo para o trabalho, o que as faz perfeitas para escritórios e cozinhas. Já as quentes e amareladas tranquilizam e acalmam, sendo ideais para o quarto

2. Escolha das Cores



Tons suaves e neutros são conhecidos por acalmar a mente, reduzir o estresse e criar um ambiente relaxante. Paletas de cores estratégicas promovem um espaço que prepara corpo e mente para o descanso. "Quando falo de tons suaves não significa que deve ser branco ou bege. Pode ser colorido para ser lúdico, mas com o uso de tonalidades vibrantes e saturadas", destaca.





Pela primeira vez o evento Modernos Eternos BH conta com um quarto infantil Gustavo Xavier/ Divulgação

3. Layout



Dividir o quarto em áreas designadas para atividades específicas como leitura, estudo, brincadeiras e sono ajuda a segmentar o espaço de forma funcional, permitindo que as crianças usem o ambiente conforme suas necessidades.



4. Acústica



Tecidos naturais e texturas aconchegantes aumentam o conforto físico e criam um ambiente mais silencioso e propício ao sono. Esses materiais também adicionam uma dimensão sensorial, tornando o espaço mais acolhedor.



5. Espaço de dormir



Escolher um colchão com tecido tecnológico que ajuda na respiração e ajusta a temperatura do corpo é fundamental para um sono reparador