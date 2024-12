Um bebê de apenas 1 ano ficou ferido após ser atacado por um pitbull na manhã deste sábado (30/11), em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O caso ocorreu quando o cão, pertencente a um vizinho da família, conseguiu escapar e atacou a criança.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram chamados para atender uma ocorrência com criança vítima de um ataque de cães, na Rua da Saudade, na Vila Verde. No local, o dono dos cães fugiu sem prestar socorro.

O pequeno Abner de Azevedo Maciel foi mordido na boca e na orelha esquerda durante o ataque. Imediatamente, ele foi socorrido pela mãe e levado ao Hospital Municipal Ricardo Perisse, em Búzios. Devido à gravidade dos ferimentos, a criança precisou ser transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, que é a unidade de referência para o atendimento a pacientes com múltiplos traumas na região.

A criança passou por uma cirurgia para tratar dos ferimentos e encontra-se internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade hospitalar. A médica Carla Amat, coordenadora da ala pediátrica do hospital, informou que o estado de saúde de Abner é estável e que ele está recebendo todos os cuidados necessários para sua recuperação.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 127ª DP (Búzios). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

