SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jacaré-de-papo-amarelo foi capturado no quintal de uma residência em Castiho (SP), nesta sexta-feira (29).





O bicho, identificado como jovem e de aproximadamente 1,50 metro, assustou os moradores ao ser avistado na propriedade. Por ser agressivo, o animal teve de ser capturado em colaboração do Corpo de Bombeiros com a Brigada Municipal.





Ninguém foi ferido pelo jacaré no período em que ele ficou no local. Após ser retirado em segurança, o jacaré foi transportado para uma área adequada ao seu habitat, longe da cidade.





COMO É O JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO





Réptil pode chegar a dois metros e meio de comprimento. Segundo Oscar Rocha Barbosa, professor do departamento de zoologia da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), o jacaré-de-papo-amarelo é um réptil semiaquático e é conhecido por seu comportamento protetor durante a reprodução.

"É um animal ovíparo, ou seja, que coloca ovos em ninhos que a fêmea constrói e dos quais cuida como uma sentinela atenta, atacando aqueles que se aproximam. O período reprodutivo acontece na primavera e a maturação dos ovos leva por volta de 70 dias", afirmou Barbosa.





Em caso de avistamento, Barbosa aconselha manter distância e contatar os bombeiros para a remoção do animal. "Em hipótese nenhuma as pessoas devem arriscar-se a realizar essa remoção."