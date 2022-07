Jacaré de mais de 4 metros é retirado de lago com pá

A Polícia Militar do estado também esteve no local e constatou que o animal é provavelmente cego de um olho (foto: Divulgação/PM) Um jacaré de mais de 4 metros foi retirado do lago Luzimangue, distrito de Porto Nacional, em Tocantins, no sábado (24/7). O animal foi amarrado por cordas, carregado por uma pá e transportado para outro lugar.

A Polícia Militar do estado também esteve no local e constatou que o animal é provavelmente cego de um olho, tinha machucados antigos pelo corpo e patas dianteiras amputadas.

Ao "G1", o representante da mineradora Potti informou que o animal foi imobilizado e retirado de onde estava porque o lugar é bastante frequentado por banhistas. "O animal não sofreu mau trato nenhum, não teve lesões, estava vivo, pelo vídeo dá para ver ele muito agressivo, foi resgatado sem machucado", disse.

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Porto Nacional e com o Corpo de Bombeiros do estado para saber mais informações sobre o resgate, destino e saúde do animal. Porém, até a publicação da matéria não houve resposta.