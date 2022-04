Jacaré que ameaçava moradores é capturado em praia de Alter do Chão; veja

O animal deu trabalho para ser capturado pelos bombeiros que contaram com a ajuda de moradores e comerciantes locais (foto: Reprodução/redes sociais)

Um jacaré-açu foi capturado pelo Corpo de Bombeiros do Pará, no fim da tarde dessa sexta-feira (22/4), na praia de Alter do Chão, em Santarém, Oeste do estado. Os bombeiros tiveram auxílio de comerciantes e moradores da região para colocar o animal na viatura.





Nos últimos dias, o animal estava deixando os frequentadores da praia com medo. Ele vinha sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, que tentou capturá-lo, mas sem sucesso.





Durante o transporte, pessoas que presenciaram a captura ficaram impressionadas com o tamanho do jacaré. Segundo os bombeiros, ele será solto em uma área do Rio Amazonas distante de comunidades.