Homem é atacado por jacaré quando nadava em lago; veja o vídeo

Jacaré nada em alta velocidade, na direção do homem que está no rio (foto: Reprodução)

Na tarde deste sábado (23/10), um homem entrou em um lago onde é proibido nadar, principalmente por causa da presença de jacarés na região , e acabou sendo atacado no braço pelo animal. O acontecimento foi no Lago do Amor, localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi registrado por Willyan Caetano, que transitava próximo ao local.