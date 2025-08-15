PROJEÇÕES
Veja fotos da primeira noite da Festa da Luz em BH
Evento atrai multidão ao "Baixo Centro" da capital mineira
-
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
-
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
-
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
-
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
-
-
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
-
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
-
Festa da Luz, mas também de som, arte, ocupação e muita alegria. Cada vez maior, o evento cultural chega à quarta edição em 2025 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
-