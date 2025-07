Evento celebra a cultura de rua no Viaduto Santa Tereza

Como parte da celebração do Centro de Referência das Culturas Urbanas - Viaduto Santa Tereza (CRC URB), realizado neste sábado (05/07), skatistas se reuniram no baixio do ponto turístico, no Centro de Belo Horizonte, para participar do Skate Fighter - Best Trick nos obstáculos da Pista. A competição de manobras foi sucedida pelo Duelo de MCs Família de Rua.

O evento gratuito, que enaltece a cultura urbana em Belo Horizonte, atraiu público de todas as idades, da capital e Região Metropolitana. Luiz Henrique frisou a importância de iniciativas como esta para a valorização do esporte: “É muito bom para a galera vir e ocupar esse espaço aqui no centro. Precisamos conquistar o nosso direito de ter um lugar para praticar esse esporte que está no coração de muitos”.

Guilherme Souza Caldeira, que anda de skate há mais de 10 anos, ficou sabendo do evento pelas redes sociais e foi acompanhar a competição como espectador. “Adorei prestigiar o evento”, conta.

A celebração também contou com hip-hop, break, graffiti, samba, forró e outras expressões culturais. Além disso, a Fachada do Teatro Espanca!, foi transformada em uma grande tela para exibir imagens de eventos que acontecem no viaduto registradas pelos fotógrafos Pablo Bernardo e Pâmela Bernardo.

A festa conta com a parceria do Circuito Municipal de Cultura, que apoia as atividades programadas para a Rua Aarão Reis.

Centro de Referência

O CRC URB foi oficializado pelo ex-prefeito Fuad Noman em 2023 para criar um diálogo com os coletivos e grupos culturais que há anos ocupam o viaduto Santa Tereza com produções artísticas e eventos.

"Com a criação do CRC URB, potencializamos a importância dessas expressões culturais, oferecendo estrutura, visibilidade e diálogo permanente com os coletivos e artistas, ampliando, assim, as referências do viaduto Santa Tereza como um importante polo estruturado de celebração da cultura urbana em BH”, afirma Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura.

O Centro de Referência, que é vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e à Fundação Municipal de Cultura (FMC), faz parte da Zona Cultural Praça da Estação e do programa Centro de Todo Mundo, que visa requalificar o Centro de BH. Para implementação do projeto foi necessária a realização de intervenções como a reforma dos banheiros, aprimoramento da iluminação e instalação de pontos de energia. O investimento municipal foi de quase R$ 650 mil.

O Viaduto Santa Tereza

O Viaduto Santa Tereza, inaugurado em 7 de setembro de 1929, foi projetado pelo engenheiro Emílio Baumgart para estabelecer uma ligação entre o Centro e o Bairro Santa Tereza. Com 390 metros de extensão, 52 metros de vão e 14 metros de altura, o espaço se tornou palco de expressões artísticas ligadas às culturas urbanas e periféricas, com destaque para o Duelo de MCs, que transformou o baixio do viaduto em um dos espaços artísticos mais pulsantes do hip-hop nacional.

Tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte na década de 1990, o viaduto integra o Conjunto Arquitetônico da Praça Rui Barbosa.